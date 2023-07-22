YouTube'un Android 14 Beta sürümünde çökme sorunu devam ediyor

Google, Android 14'ü genel kullanıma açmak için gün sayarken, yeni işletim sisteminin beta testleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yaz aylarıdan yüzünü göstermesi beklenen Android 14 bazı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor. YouTube uygulamasına yapılan bir güncellemenin ardından Kitaplık sekmesine gidildiğinde Android 14'ün kilitlendiği ortaya çıktı. Buna göre YouTube'un son sürümü Android 14 Beta 4 ve Beta 3.1'de Kitaplık kısmını ziyaret etmek uygulamanın donması ile sonuçlanıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan YouTube'un 18.27.35 sürümünün yüklenmesinin ardından Kitaplık sekmesine gidilince öncelikle dairesel yükleme göstergesi ile karşılaşılıyor ardından ise uygulama kilitleniyor. Bu sorunun Android 13'te ise oluşmadığını hatırlatalım. Ana Sayfa, Shorts, Abonelikler, arama, ayarlar ve uygulamanın diğer bölümlerinin bu sorundan etkilenmediğini hatırlatalım. Videoları izlerken de bir sorun yaratmayan bu durum kullanıcıların geçmişe ulaşmalarına ise engel oluyor. Bir Android 14 Beta kullanıcısıysanız oynatma listenize ulaşmanın ise alternatif bir yolu bulunuyor. Bunun için sağ üst köşedeki hesap simgenize dokunduktan sonra 'Kanalınız' ve 'Oynatma Listeleri' kısmına girerek oluşturduğunuz listelere ve beğendiğiniz videolara ulaşmanız mümkün. Umarız Google, Pazartesi gününü beklemeden kısa süre içerisinde Android 14 Beta sürümünde meydana gelen Youtube çökme sorununu ortadan kaldırır. Peki siz Android 14 Beta üzerinde meydana gelen çökme sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Google, Android 14'ü genel kullanıma açmak için gün sayarken, yeni işletim sisteminin beta testleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yaz aylarıdan yüzünü göstermesi beklenen Android 14 bazı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

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YouTube uygulamasına yapılan bir güncellemenin ardından Kitaplık sekmesine gidildiğinde Android 14'ün kilitlendiği ortaya çıktı. Buna göre YouTube'un son sürümü Android 14 Beta 4 ve Beta 3.1'de Kitaplık kısmını ziyaret etmek uygulamanın donması ile sonuçlanıyor.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan YouTube'un 18.27.35 sürümünün yüklenmesinin ardından Kitaplık sekmesine gidilince öncelikle dairesel yükleme göstergesi ile karşılaşılıyor ardından ise uygulama kilitleniyor. Bu sorunun Android 13'te ise oluşmadığını hatırlatalım.

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Ana Sayfa, Shorts, Abonelikler, arama, ayarlar ve uygulamanın diğer bölümlerinin bu sorundan etkilenmediğini hatırlatalım. Videoları izlerken de bir sorun yaratmayan bu durum kullanıcıların geçmişe ulaşmalarına ise engel oluyor.

Bir Android 14 Beta kullanıcısıysanız oynatma listenize ulaşmanın ise alternatif bir yolu bulunuyor. Bunun için sağ üst köşedeki hesap simgenize dokunduktan sonra 'Kanalınız' ve 'Oynatma Listeleri' kısmına girerek oluşturduğunuz listelere ve beğendiğiniz videolara ulaşmanız mümkün.

Umarız Google, Pazartesi gününü beklemeden kısa süre içerisinde Android 14 Beta sürümünde meydana gelen Youtube çökme sorununu ortadan kaldırır. Peki siz Android 14 Beta üzerinde meydana gelen çökme sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.