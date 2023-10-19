YouTube Türkiye Festivalinde İçerik Üreticileri Buluştu

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Türkiye'de düzenlediği festival etkinliğinde içerik üreticilerini bir araya getirdi. Ünlü YouTuber'ların katılım sağladığı etkinlikte şirket, yeni araçları hakkında bilgi verdi. Ayrıca YouTube Türkiye Yöneticisi, Filistin'deki üzücü olaylara da değindi.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, bugün Türkiye'de düzenlediği festival etkinliğinde içerik üreticilerini buluşturdu. Ünlü YouTuber'ların katılım sağladığı bu etkinlikte şirket, bir takım yeni araçlarından bahsetti. Bununla beraber YouTube Türkiye Yöneticisi, Filistin'de yaşanan üzücü olaylara da değindi.

YouTube Türkiye Yöneticisi, Filistin-İsrail arasındaki acı olaylar için konuştu

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın da içerik üreticisi olarak katılım sağladığı YouTube etkinliğinde sahne alan YouTube Türkiye Yöneticisi Timur Altop ve bölgemizden sorumlu Başkan Yardımcısı Pedro Pina, Filistin ve İsrail arasındaki acı olaylar hakkında düşüncelerini paylaştı. İkili, iki ülke arasında yaşananlar için üzüntü duyduklarını dile getirdi.

YouTube Festival etkinliğine geldim. Salonda yüzlerce içerik üreticisi var ve videoları toplamda milyarlarca izleniyor. YouTube Türkiye Yöneticisi Timur Altop, bölgemizden sorumlu Başkan Yardımcısı Pedro Pina ile yaşanan acı olaylar karşısında üzüntüsünü ifade ederek başladı. pic.twitter.com/3ig4opUZ23 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 18, 2023

İsrail ve Filistin arasındaki üzücü olaylara geçtiğimiz saatlerde bir yenisi eklendi. Öyle ki İsrail, Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırı düzenledi. Tüm dünyadan tepki toplayan bu olayın sonucunda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bunun akabinde kısa süre önce Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'de üç günlük milli yas ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye, Gazze için 3 günlük milli yas ilan ediyor!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.