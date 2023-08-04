Dünyanın en popüler video platformu YouTube, TikTok'a benzeyen yeni özellikler ekledi. Shorts özelliği, Collab özelliği ve önizleme gibi özelliklerle YouTube, TikTok'a dönüşmeye başladı.

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, birkaç haftadır yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bugün de platforma bir dizi yeni özellik eklendi. Bu özelliklerle birlikte YouTube iyice TikTok platformuna dönmeye başladı. Peki, YouTube'u TikTok'a çeviren özellikler neler? İşte detaylar!

YouTube, TikTok özelliklerini ekledi!

Son yılların popüler platformu TikTok, sahip olduğu kısa ve dikey videolarla birçok uygulamayı etkilemeyi başardı. Bunlardan biri olan YouTube, Shorts özelliğiyle bünyesine kısa ve dikey videoları ekledi. Ancak bugün ortaya çıkan yeni özellikler, YouTube'un gitgide TikTok olmaya başladığını gösteriyor.

YouTube'un eklediği özelliklerden ilki daha çok YouTube Shorts videoları çeken kullanıcıları ilgilendiriyor. Yeni özellikle birlikte YouTube'da shorts videoları izlerken gördüğünüz efekti veya sesi kullanmak mümkün olacak. Bilindiği üzere bu özellik TikTok ve Instagram'da da yer alıyor.

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Platformun sunduğu bir diğer özellik ise "Collab" adıyla karşımıza çıkıyor. TikTok'taki "Duet" adlı özellikle aynı işleve sahip. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iki videoyu yan yana getirecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu özellik birden fazla video birleştirme düzenine ve efekte sahip olacak.

YouTube tarafından eklenen bir başka özellik de önizleme oluyor. Kullanıcılar artık short kısmında canlı yayınlarla ilgili önizlemeleri görebilecek. Bunların yanı sıra ücretli sohbet ve katıl gibi özelliklere de bu kısımdan erişim mümkün olacak.

Bu özelliklerin birkaç ay içinde kademeli bir şekilde kullanıcılara ulaşacak. Tüm bunlarla birlikte YouTube'da shorts videosu oluşturmak isteyen kullanıcılar için birkaç tane yeni araç daha sunuldu. Bu araçlarla birlikte videoları kırpmak ve yakınlaştırmak gibi işlemleri gerçekleştirmek daha kolay oluyor.

Peki, siz YouTube TikTok özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube'a başka hangi özellikler gelmeli? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!