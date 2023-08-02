YouTube, Shorts videolarının sayısını arttıracak yeni özelliklerini duyurdu

YouTube, içerik üreticileri için yeni bir düzenleme aracı olan yapay zeka uygulamasıyla yatay videoları dikey Shorts videolarına dönüştürebilecek. Bu özellikle birlikte içerik üreticilerine birçok yeni video düzenleme aracı sunulacak. Shorts videolarının çabuk tüketilebilir olması, keşfete daha kolay girmelerini sağlayacak ve abone sayısını arttırmak için iyi bir yol olabilecek.

Instagramdaki "Reels" çılgınlığına hepiniz hakimsinizdir. veya reels videolarının atası sayılabilecek TikTok uygulamasının kendisine. Bir kere dalıp gittiğinizde belki de saatlerce kaydırıyor olabilirsiniz. Çünkü bu tarz kısa ve çabuk tüketilebilir içerikler daha çok dikkat çekiyor. Üstelik eski YouTube dönemindeki gibi uzun uzadıya videolar değiller. İşte YouTube bu sebeple Shorts videoların sayısını arttıracak. Detaylar haberimizde…

Yatay videoları dikey hale getirecek yapay zeka uygulaması artık YouTube'da!

YouTube bugün bir dizi yeni Shorts özelliğini duyurdu, ancak içerik üreticileri için şüphesiz en güzel olanı normal videoları dikey Shorts videolarına dönüştürmek için gelen yeni bir düzenleme aracı. Bununla birlikte birçok yeni video düzenleme aracı da içerik üreticilerine sunuldu. Bu özelliklerden en dikkat çeken olanıysa yatay videoları dikey Shorts videolarına dönüştürecek olan yapay zeka aracı.

Bu yapay zeka aracı yatay videoyu alıyor ve önce gerekli olan bölümleri kırpıyor. Burada içeriğinizi de dikkate alan araç bir giriş kısmı gelişme ve sonuç olarak videoları belirliyor. Daha sonra videonuzu yatay formattan dikey formata geçiriyor ve boş kalan kısımları dolduruyor. Bu sayede videonuz bir Shorts videosu oluyor ve akıştaki yerini almaya hazır hale geliyor.

YouTube, ne izlesem derdini yapay zeka ile çözüyor!

Tabi bununla birlikte içeriğinizin alacağı kazançta dakika başına düşmüş oluyor. Ancak burada dengeleri değiştiren farklı bir hususta var. Normal şartlarda 15 dakikalık bir YouTube videosunun 100 bin izlenme aldığını kabul edelim ortalama olarak. YouTube Shorts videosu halinde dakika başına kazanç düşüyor olabilir ancak Shorts videolarının izlenme sayıları milyonları buluyor. Bu sebeple toplam kazançta artışta sağlayabilirsiniz.

Kazancın yanında bir de keşfet konusuna değinmemiz gerekiyor. Shorts videolarının başta da bahsettiğimiz en kötü özelliği çabuk tüketilebilir olması. Ancak bu özellik onların daha kolay ve hızlı şekilde keşfete girmesini de sağlıyor. Yani küçük bir YouTube kanalınız varsa eski videolarınızı Shorts haline getirerek paylaşmak abone sayınızı arttırmak için iyi bir yol olabilir.

Peki siz yeni YouTube Shorts aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…