YouTube Shorts Videolarının Altına Link Eklemek Yasaklandı

Günümüz trendlerinde inceleme videoları ve onların altındaki linkler oldukça sık gördüğümüz şeyler. En ufak bir ürün videosunun bile altında onlarca satın alma ve benzer ürün linki ile karşılaşıyoruz. Fakat YouTube bu konuda yeni kararlar alıyor. Bu linkler aracılığıyla dolandırıcılıkları önlemek için Shorts videolarına link eklemeyi yasaklıyor. İşte detaylar…

YouTube Shorts videolarının altına link eklemek artık yasak!

YouTube'un TikTok rakibi videoları Shorts için bir dizi yeni karar alındı. Bu kararlardan en ilginç olanı ise artık Shorts videolarının altına link eklemenin yasaklanması. Alınan yeni kararla birlikte artık Shorts videolarına tıklanabilir linkler eklemeniz yasaklanacak. Sadece tıklanamayan linkleri ekleyebleceksiniz.

Yeni karar 31 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kademeli şekilde uygulanmaya başlayacak. Bu tarihten itibaren Shorts videolarınıza link eklemeniz halinde videonuz spam olarak algılanacak ve kullanıcıların karşısına çıkmayacak. Bu durum da izlenmelerinize ve keşfet trafiğinize büyük bir kilit vuracak. Bunlara ek olarak yasaklamanın sadece video açıklaması ile sınırlı olmadığını yorumlarda da link paylaşamayacağınızı belirtelim.

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Bu kararı dolandırıcılık ve kimlik avı gibi durumlardan kullanıcılarını korumak için aldığını belirten YouTube ilerleyen günlerde yeni link paylaşma sistemini de aktif hale getireceklerini duyurdu. Yani aslında YouTube link koymayı yasaklamak istemiyor. Sadece bir güvenlik mekanizması ekleyerek kullanıcılarına daha güvenli bir YouTube deneyimi yaşatmanın peşinde.

Son olarak bir de kanallarınıza ekleyebildiğiniz sosyal medya uzantılarının da kaldırılacağını belirtelim. Yani artık kanal açıklamanızda veya kanal profilinizde Instagram, Facebook gibi kişisel hesaplarınıza giden link olmayacak. Bunun nedeni ise bağlantıların "yanıltıcı" olabilmesi. Bu değişikliğin pek hoş karşılanmayacağını söyleyebiliriz. YouTube yukarıda belirttiğimiz gibi yeni link sistemi ile bu sorunu çözüme ulaştıracak.

Peki siz yeni YouTube kararlarını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…