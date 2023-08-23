YouTube Reklamları Artık Daha Zor Atlanacak!

Youtube reklamları her ne kadar platfrom ve patform içinde içerik üretenler için gerekli şeyler olsa da hepimizin nefret ettiği aşikar. Tam izlediğiniz içeriğin en heyecanlı yerine gelmişken giren reklamlar, videoyu açmanıza rağmen dakikalarca bitmeyen reklamları izleyerek tüm heyecanınızın ölmesi vb. gibi birçok sinir bozucu an aklınıza gelmiştir. Ama konu daha da farklı. YouTube sinirlerinizi biraz hoplatabilir. İşte detaylar…

YouTube "reklamı atla" butonuna küçültme ışını uygulayacak!

Eğer bir YouTube Premium abonesiyseniz aslında bu haber sizi çokta etkilemiyor. Biz daha çok Premium abonelik kullanmayıp "reklamı atla" butonu gelmesini heyecanla bekleyen kitleye bu haberi anlatmalıyız. YouTube reklamlarla ilgili stratejisinde uzun reklam süresi, geçilmez reklam vs. derken şimdiyse reklamı atla butonuna el atmayı tercih etti.

Bazı kaynaklara göre YouTube reklamları Premium abonelerini hariç tutarak geçilmez hale getirmek istiyor. Daha farklı bir tabirle parayı veren düdüğü çalar diyebiliriz. Diğer bir iddia ise sadece arayüzde değişiklikler yapıldığı ve bu sebeple "reklamı atla" butonunun revize edildiği yönünde. Gelen bilgilere göre YouTube "reklamı atla" butonunu küçültecek. Bunun sadece bir arayüz değişikliği olarak belirtildiği söylense de bir bakıma reklamları atlamayı zorlaştırmak için yapıldığını da söyleyebiliriz.

Eski sevgililere ve stalkerlara gün doğdu: Musk bu kararda kesin!

Günümüzde bile "reklamı atla" butonunu göremeyen kullanıcılar var. Bu butonun daha da küçüldüğünü düşünürsek reklamları atlamanın daha da zorlaşacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yıllardır tamamen aynı olan ve hiçbir şekilde değişikliğe uğramayan "reklamı atla" butonunun neden şimdi bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu ise ayrı bir konu. Fakat politik cevap vermek gerekirse bu bir "arayüz" değişikliğine uyum süreci.

Konuyla ilgili başka bir bilgi veya uygulama bulunmamakta. İlerleyen günlerde diğer detaylarında ortaya çıkması bekleniyor. YouTube reklam stratejisiyle ilgili yeni ataklar yapabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…