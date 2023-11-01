YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini küresel olarak başlattı

YouTube, reklam engelleyicilerin platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirterek, kullanıcılarına reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaları gerektiğini bildiriyor. Alternatif olarak YouTube Premium'a abone olmayı teşvik ediyor.

Youtube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesinde kararlı bir adım atarak, platformda kullanılmalarını önlemek için küresel bir politika uygulamaya başladı. Mayıs ayından bu yana kademeli olarak uygulamaya konulan bu girişim artık tüm dünyada geçerli.

Reklam engelleyicileri, Youtube'un hizmet şartlarını ihlal ediyor

Youtube yaptığı resmi açıklamada, reklam engelleyicilerin platformun Hizmet Şartlarını ihlal ettiğini ileri sürerek, küresel çapta içerik oluşturucular için çeşitli bir ekosistem yaratma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Youtube'da video izlerken bir reklam engelleyici kullanmaya çalışan kullanıcılar, artık video oynatıcıda reklam engelleyicilerin platformun Hizmet Koşullarını ihlal ettiğini belirten bir mesajla karşılaşacak. Sitede video izlemeye devam edebilmek için, kullanıcıların youtube.com için reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaları gerekiyor. Bu işlem için AdBlock, Adblock Plus ve uBlock Origin gibi popüler uzantılar için ayrıntılı talimatlar verildi.

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Alternatif olarak YouTube, kullanıcıları reklamsız bir izleme deneyimi sunan YouTube Premium'a abone olmaya da teşvik ediyor. Temmuz ayında yapılan fiyat ayarlamasının ardından ABD'de aylık 29,99 TL (veya yıllık 299,90 TL) olarak fiyatlandırılan abonelik hizmeti, aylık 59,90 TL'lik beş üyeye kadar aile planı ve aylık 19,49 TL'lik öğrenci fiyatlandırma katmanı dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunuyor.

Bu süreç boyunca kullanıcılar, diğer dijital yayınlarda da görülen bir uygulama olan reklamlara izin vermeleri için birden fazla istemle karşılaşacaklar. Platformun önemli kullanıcı tabanı ve yaygın popülerliği göz önüne alındığında, YouTube'un bu politikayı uygulamasının önemli olduğunu belirtmemiz şart.

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YouTube bu politikayı uygulayarak, reklamların içerik oluşturucuları desteklemedeki ve milyarlarca kullanıcı için çeşitli içeriklerin erişilebilirliğini sürdürmedeki önemini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu küresel çaba, YouTube'un geniş kitlesi için sorunsuz bir izleme deneyimi sağlarken, gelişen bir içerik oluşturucu topluluğunu teşvik etme taahhüdü veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.