YouTube Reklam Engelleme Uzantılarına Savaş Açıyor

YouTube, reklam engelleme uzantılarını yasaklamak istiyor ve kullanıcıları Premium abonesi yapmaya veya reklamları izlemeye zorluyor. Bu kararın daha sert şekilde uygulanmaya başladığı bildiriliyor.

Youtube bir süredir reklam engelleme uzantılarını yasaklamak istiyor. Kullanıcıları Premium abonesi yapmaya veya reklamları izlemeye zorlayan bu kararın artık daha sert şekilde uygulanmaya başladığı bildirildi.

Youtube neden reklam engelleyicilere savaş açtı?

Youtube geçtiğimiz aylardan bu yana kullanıcılardan reklam engelleyicilerini kapatmalarını isteyen bildirimler gösteriyordu. Ancak aynı zamanda mesajı reddetmelerine de izin veriyordu. Son günlerde ise kullanıcıların açılır pencere engelini aşmak için reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmak zorunda olduğu gösteriliyor.

Youtube İletişim Müdürü Christopher Lawton'a göre, reklam engelleyici kullanmak platformun hizmet şartlarını ihlal ediyor. Lawton, reklamların içerik oluşturucuları desteklemek ve milyarlarca kişinin videolara ücretsiz olarak erişmesini sağlamak için önemli olduğunu belirtti.

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Video platformundaki reklam engelleyicilere yönelik bu baskı, YouTube gelirlerinin azaldığı bir dönemde geldi. Daha önce YouTube'un reklam engelleyici ile en fazla üç video izleme hakkı tanıdığını da görmüştük. Bu hareketler, kullanıcıları Premium'a çekmenin bir parçası.

YouTube ayrıca son zamanlarda TV uygulamasında atlanamayan 30 saniyelik reklamlar gibi önemli adımlar attı. Bu da platformun giderek daha fazla reklamlarla doldurulacağı anlamına geliyor. Şirket, mali baskılar karşısında gelirlerini artırmaya çalışırken reklam engelleme konusunda daha sert bir tutum izleyecek.

Kullanıcılar ise YouTube'un reklamlara olan bağımlılığının, izleme deneyimini can sıkıcı hale getirdiğini söylüyor. Yeni politikayla birlikte, reklam engelleyici uzantıları da tarihe karışacak gibi görünüyor.

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