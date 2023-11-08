Dünyanın en popüler video platformu YouTube, kullanıcı deneyimini artırmak için rastgele video özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, YouTube'da gezinirken rastgele bir video izleyebilecek.

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bugün de platform için yeni bir özellik duyuruldu. Yeni özellikle birlikte Youtube, rastgele video açan bir tuş test etmeye başladı. Peki, bu özellik ne işe yarıyor? İşte detaylar!

Youtube, rastgele video özelliği getiriyor!

Popüler video izleme platformu Youtube, kullanıcı deneyimini artırmak için birçok özellik geliştiriyor. Bu özellikler ise kullanıcıların uygulamada daha rahat zaman geçirmesine sağlamaya yönelik oluyor. Söz konusu özelliklerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde gündeme geldi.

Youtube'da ne izleyeceğine karar verememek, kullanıcılar için büyük sorunlardan bir tanesi. Çoğu kişi sırf bu nedenden ötürü saatlerce video arayışına giriyor. Platform ise bu sorunu ortadan kaldıracak bir özellik olan rastgele video özelliğini getiriyor.

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Ortaya çıkan ekran görüntülerine bakıldığında Youtube'un "Ne izleyeceğine karar veremiyor musun? Bir şeyler oynat." bildirimini bazı kullanıcıların uygulamasına eklediği görülüyor. Bu bildirimin yanı sıra uygulamaya siyah bir video oynatma simgesinin eklendiğini de görmek mümkün.

Kullanıcılar, bu oynatma simgesi sayesinde Youtube'da gezinirken rastgele bir video izleyebilecek. İlk önce bu butonun sadece Shorts'lara yönlendirileceği ifade edildi. Ancak son bilgilerle birlikte uzun videoları da izlemeyi sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca videoların neye göre kullanıcı karşısına çıkacağı hakkında bir bilgi yok. Ancak geçmişte izlenen videolara yönelik videoların çıkacağı iddia ediliyor.

Öte yandan platformun bu özellik üzerinde uzun zamandır çalıştığı da ortaya çıktı. Reddit'ten bir kullanıcı, mayıs ayında bu butonu gördüğünü ifade etti. Özelliğin ne zaman geleceğine dair ise herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak görünen o ki özellik izleyecek bir şey bulamayanlar için oldukça faydalı olacak.

Peki, siz YouTube rastgele video özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!