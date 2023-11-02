YouTube Premium Fiyatlarına Zam Geldi

Son aylarda artan döviz kuru nedeniyle pek çok popüler hizmet zamlandı. Kısa süre önce buna YouTube da katıldı. Dünyanın en büyük video paylaşma platformu YouTube, Türkiye'deki Premium hizmetinin fiyatı için zam kararı aldı. İşte güncel YouTube Premium fiyatı...

Son aylarda artan döviz kuru nedeniyle pek çok popüler hizmet zamlandı. Kısa süre önce buna YouTube da katıldı. Dünyanın en büyük video paylaşma platformu YouTube, Türkiye'deki Premium hizmetinin fiyatı için zam kararı aldı. İşte güncel YouTube Premium fiyatı…

YouTube Premium fiyatı kaç TL oldu?

YouTube tarafından sunulan Premium servisi kullanıcılara pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında en sevileni ise hiç şüphesiz reklamsız şekilde video izleyebilme. Bununla beraber hizmetin daha sonra internet bağlantısı olmadan izleyebilmek için video indirebilme, arka planda oynatma ve kaldığınız yerden devam etme gibi sevilen avantajları da var. Dünyada milyonlarca abonesi olan bu hizmet kısa süre önce Türkiye'de zamlandı.

YouTube Premium ücreti için yapılan güncellemenin ardından Bireysel planın aylık fiyatı yüzde 93 oranında zamlanarak 29,99 TL'den 57,99 TL'ye yükseldi. Birden fazla kişinin avantaja sahip olmasına olanak sunan YouTube Premium Aile planının aylık fiyatı ise yüzde 93'lük zamla birlikte 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.

Bir devir kapandı: YouTube'da reklam izlemek zorunlu oluyor!

En uygun plan olan YouTube Premium Öğrenci seçeneğinin aylık ücreti 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Yüzde 94 oranında bir zam söz konusu. Bu adından da anlaşılabileceği üzere öğrenciler tarafından oldukça tercih ediliyordu.

YouTube Premium güncel fiyatı şu şekilde;

Abonelik TürüEski fiyat – AylıkYeni (Zamlı) Fiyat – Aylık Bireysel29,99 TL57,99 TL (+93%)Aile59,99 TL115,99 TL (+93%)Öğrenci 19,49 TL37,99 TL (+94%)

YouTube Premium geçtiğimiz aylarda da zamlanarak kullanıcıları üzmüştü. Hizmetin ekonomik koşullara göre önümüzdeki aylarda tekrardan zamlanma ihtimali yok değil.

YouTube Premium avantajları

Videoları reklamsız izleyebilme.

Videoları indirip internet bağlantısı olmadan izleyebilme.

Arka planda oynatma.

YouTube Music Premium

İzlemeye kaldığınız yerden devam etme imkanı.

Pencere İçinde Pencere (PIP) özelliği.

Mobil cihazlarda ve tabletlerde videoları sıraya ekleme özelliği.

Video kalitesini değiştirme.

Premium rozetleri.

Akıllı cihaz entegrasyonu.

İzlediğiniz videolara göre akıllı indirmeler.

Google Meet üzerinden birlikte izleme.

Yeni özelliklere normal kullanıcılardan daha erken erişim.

Kişiye özel teklifler.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.