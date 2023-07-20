Artık neredeyse herkesin en az bir platform aboneliği bulunuyor. Bunların arasında en popülerlerinden birisi de hiç kuşkusuz YouTube Premium. Reklamsız video izlemek ve YouTube Music servisinden yararlanmak isteyenlerin kullandığı YouTube Premium abonelik fiyatı maalesef yeniden zamlandı.

YouTube Premium abonelik fiyatları zamlandı

YouTube, yaptığı açıklama ile ABD'de abonelik servisine zam yaptığını duyurdu. Buna göre YouTube Premium'un öğrenci ve bireysel abonelik hizmetlerinin ücreti artmış oldu. Öğrenciler için YouTube Premium ücreti 6,99 dolardan, 7,99 dolara çıkarken, bireysel aboneler ise artık 11,99 yerine 13,99 dolar ödemek zorunda kalacak.

ABD'de yapılan YouTube Premium zamları şimdilik Aile paketini ise etkilememiş görünüyor. Şirket geçtiğimiz ekim ayında Aile paketinin ücretini de 17,99'dan 22,99 dolara çıkarmıştı. ABD'de yapılan bu zamların ardından gözler şimdi de Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

YouTube Premium yeni özellikler sunmaya başladı!

YouTube Premium hizmeti son olarak Ekim 2022'de zamlanmıştı. O tarihten bu yana artan döviz kurunu da hesaba kattığımızda YouTube'dan daha büyük bir zam oranını ülkemize uygulaması bizleri şaşırtmayacaktır. YouTube'un abonelik hizmetinin zamlanmasından bu yana ülkemizde dolar yaklaşık olarak yüzde 50 artmış durumda.

YouTube Premium'un mevcut paketlerinde öğrenciler 19,49 TL ödeme yaparken, bireysel kullanıcılar için belirlenen tutar ise 29,99 TL. YouTube'un Aile planı için belirlediği rakam şu an için 59,99 TL. Yakın zamanda bu fiyatlara da önemli oranda zam yapılmasını bekliyoruz.

YouTube'un Türkiye'de de aynı oranda zam yapması durumunda beklenen fiyatlar: