YouTube Music Yorum Bölümü Aktif Ediliyor

YouTube Music, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için yorum bölümünü aktif ediyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, şarkı sözlerini daha büyük metinlerle ve albüm kapağının bulanık bir versiyonuyla birlikte görebilecekler.

Çoğuakıllı telefon kullanıcısı telefonlarında müzik dinlemek için tercih edilen müzik platformlarının başında gelen YouTube Music, getirdiği yeni özelliklerle birlikte kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak istiyor. Şirket, son getirdiği yenilikle platformun daha efektif kullanılmasını istiyor.

YouTube Music yorum bölümünü aktif ediyor

Google, YouTube Music'te kullanıcıların daha aktif olmasını istiyor. Teknoloji devi, YouTube'da bulunan yorumlar kısmını aynı tasarımla müzik tarafına getiriyor. Bundan böyle YouTube Music yorum bölümüne sahip olacak.

YouTube Music yorum bölümü, daha önce YouTube'da yapılan yoruları da barındıracak. Yani bir nevi yorum kısmı da senkronize çalışacak. Google, haziran ayından beri bu özelliği test ediyordu. Özellik simdi iOS ve Android işletim sistemlerine yavaş yavaş dağıtılacak.

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Öte yandan YouTube Music, son dönemde yeniliklerini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Live Lyrics özelliği için harekete geçildi. Yeni özellikle beraber şarkı sözleri daha büyük metinlerle ve daha iyi aralıklarla kullanıcıya sunulacak. Canlı şarkı sözlerindeki satırlar beyaz renkle vurgulanırken, diğer şarkı sözleri tonlanmış gri renkle görülecek.

Kullanıcılar ayrıca canlı şarkı sözlerinin arka planında albüm kapağının bulanık bir versiyonunu görecekler. Şarkı başlamadan önce, YouTube Music sesi vurgulamak için bir notaya yer vererek dinleyicilerin odaklanmasını sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube Music yorum bölümü, ana platformdaki kadaar başarılı olabilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.