Youtube Music Yıllık Özet Nasıl Öğrenilir?

Youtube Music, her yıl kullanıcılarının yıllık müzik özetini paylaşıyor. Şirket bu yıl için de kullanıcıların yıl boyunca en sevdikleri şarkı, sanatçı ve albümlerin özetini yayınlamaya başladı. Gelin Youtube Music Recap (Özet) nasıl öğrenilir? tüm detaylarıyla anlatalım.

Youtube Music, her yıl kullanıcılarının yıllık müzik özetini paylaşıyor. Şirket bu yıl için de kullanıcıların yıl boyunca en sevdikleri şarkı, sanatçı ve albümlerin özetini yayınlamaya başladı. Gelin Youtube Music Recap (Özet) nasıl öğrenilir? tüm detaylarıyla anlatalım.

Apple Music yıl boyunca kullanıcıların müzik dinleme istatistiklerini paylaşırken, Spotify sadece yıl sonunda bu bilgileri paylaşıyor. Youtube Music ise kullanıcıların müzik istatistiklerini sezonluk ve senelik olarak sunuyor.

Youtube Music yıllık özetimi nasıl öğrenebilirim?

2023 Youtube Music özeti bugün itibariyle çıktı. YT Music, en az 10 saatlik müzik akışınızın olması durumunda yıllık özetinize erişmenize olanak tanıyor. Android ve iOS uygulamasıyla müzik özetinizi öğrenebilirsiniz.

Youtube Music Android veya iOS uygulamasını açın.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Profil resminize dokunun.

Açılan menüden Özetiniz seçeneğini seçin.

Açılan sayfada Özet Hazır butonuna dokunun.

Yukarıdaki adımları yaparak Özetinize dokunduğunuzda, kaç dakika müzik dinlediğiniz, kaç farklı sanatçı dinlediğiniz, en çok dinlediğiniz 5 sanatçı, en çok dinlediğiniz sanatçıyı kaç dakika dinlediğiniz, en sevdiğiniz şarkı, kaç farklı şarkı dinlediğiniz, en çok dinlediğiniz 5 şarkı, dinlediğiniz şarkıların ruh halleri, hangi tür şarkılar dinlediğiniz gibi istatistiksel bilgilerinize erişebilirsiniz. Ayrıca müzik dinleme alışkanlığına göre Youtube Music size bir albüm kapağı da oluşturacak.

Sonunda: Sevilen özellik Youtube Music'e geliyor!

Youtube Music Yıllık Özeti İndirme ve Paylaşma

Özet Hazır botuna tıkladığınızda, yıllık müzik özetiniz hikaye şeklinde size gösterilecek. Ekranın altında yer alan İndirme butonuna dokunarak özetinizi indirebilir, Paylaş butonuna dokunarak özetinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz öncelikle indirme butonuyla özetinizi indirmeniz ve sonrasında resim Galerinizden seçtiğiniz bilgileri paylaşmanızdır.

Youtube Music özetim çalışmıyor

Youtube'un sene sonunda Özeti herkese sunması biraz zaman alıyor. Yani Özet sayfanızda "Burada duyulacak bir şey yok" mesajını görüyorsanız endişelenmeyin, bir süre sonra özetiniz yüklenecektir. Ayrıca, yıllık özetinizin kilidinin açılabilmesi için en az 10 saat müzik dinlemeniz gerekmektedir. YouTube Music'teki parçaları indirdikten sonra çevrimdışı dinleyen biriyseniz, çevrimdışı dinlemeler 10 saate dahil edilmemektedir.