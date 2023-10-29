YouTube Music, Şimdi Yürütülüyor Arayüzünde Gradyan Arka Planı Test Ediyor

Eylül ayında YouTube Music, Şimdi Yürütülüyor arayüzünü yeniden tasarlayarak temel kontrolleri bir karusel şeklinde yeniden düzenlemiş ve çeşitli kullanıcı arayüzü ayarlamaları yapmıştı. Şimdi ise YouTube Music, Şimdi Yürütülüyor modunda kullanılan arka planı test ediyor. Yeni özellik, üst kısımda daha canlı bir tondan alt kısma doğru daha koyu bir tona geçiş yapan degrade bir arka plan içeriyor.

Eylül ayında YouTube Music, Şimdi Yürütülüyor arayüzünü yeniden tasarlayarak temel kontrolleri bir karusel şeklinde yeniden düzenlemiş ve çeşitli kullanıcı arayüzü ayarlamaları yapmıştı.

YouTube Music şimdi de başka bir görsel güncellemeyi test ediyor: Gradyan arka plan

Şu anda YouTube Music, Şimdi Yürütülüyor modundayken albüm kapağından türetilen düz renkli bir arka plan kullanıyor. Yeni özellik ise üst kısımda daha canlı bir tondan alt kısma doğru daha koyu bir tona geçiş yapan degrade bir arka plan içeriyor.

Google geçmişte albüm resmini tamamladığından emin olmak için daha bastırılmış tonları çıkarmayı tercih ederken, bu yeni yaklaşım radikal bir sapmayı temsil etmiyor. Bununla birlikte, genel etki önceki yinelemeye kıyasla biraz daha koyu bir arka plan.

Oynat/duraklat, parça atlama, karıştırma ve tekrarlama komutlarından sorumlu beyaz düğmeler artık bu yeni zeminde daha belirgin bir şekilde öne çıkıyor. İlginç bir şekilde, "Sıradaki", "Şarkı Sözleri" ve "İlgili" gibi öğeler artık ayrı bir sayfada görünmüyor, bunun yerine gri metin olarak yüzüyor.

YouTube Music'e "ne gerek var?" dedirten yeni bir özellik geliyor!

Bu ayarlama, bazı kullanıcıların düğmelerin tanımlanmış bir buton olmadan biraz kopuk göründüğünü hissetmesine neden oldu. Neyse ki, YouTube Music müzik kütüphanesi sekmesi göstergesini ortadan kaldırmış olsa da, kullanıcılar kuyruğa rahatça erişmek için alttan yukarı kaydırmaya devam edebiliyor.

Bu gradyan Şimdi Yürütüloüyor tasarımının Android için YouTube Müzik'te test edildiğine dair çok sayıda haner olsa da, henüz yaygınlaşmış değil. Platform, potansiyel olarak tüm kullanıcılar için standart bir özellik haline getirmeden önce kullanıcı geri bildirimlerini ve tepkilerini dikkatlice değerlendiriyor gibi görünüyor.

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