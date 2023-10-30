YouTube Music Artık Podcast'leri Destekliyor

Dünyanın en popüler içerik platformu Youtube, son dönemde getirdiği yeniliklerle daha fazla kitleyi çekmeye devam ediyor. Platformun ilgi çeken yönlerinden birisi de Podcast'ler oldu. Şirket, bu alanda fazla yenilik sunmaya devam ediyor.

Podcast'ler artık YouTube Music üzerinden dinlenebilecek

YouTube, 2015 yılında YouTube Music platformunu yayınladı. Kısa sürede müzik platformlarının en popülerlerinden birisi olan platform, bir yeniliği daha bünyesine kazandırıyor. Artık Podcast'ler dünyanın her yerinde YouTube Music üzerinden dinlenebilecek. Bu hizmet daha önce sadece ABD, Kanada ve Latin Amerika'da erişilebiliyordu.

Google, Podcast'leri YouTube Music'e ekleme yöntemini şu ifadelerle açıkladı.

Podcast'inizi YouTube Music uygulamasına eklemek için YouTube Studio'da podcast oluşturun. RSS aracılığıyla dağıttığınız videosuz bir podcast'iniz varsa önümüzdeki haftalarda YouTube Studio'ya ekleyeceğimiz RSS besleme özelliğini kullanarak podcast'inizi YouTube'a kolayca yükleyebilirsiniz.

Elbette bu yenilik bir devrin de kapanacağının işareti oldu. 2018'de yayın hayatına başlayan Google Podcasts, şirketin YouTube'a yönelmesinin kurbanı oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan rapora göre Google, Podcast hizmetini tamamen YouTube Music'e endeksleyecek.

YouTube Music, 'göz almayan' bir arka plan test ediyor

Google Podcasts'te abonelikleri veya indirmeleri olan kullanıcılara bazı kolaylıklar sağlanacak. Bunların başında çeşitli transfer araçları bulunuyor. Kullanıcılar; Podcasts uygulamasındaki aboneliklerini, çalma listelerini ve dinleme geçmişini YouTube Music'e aktarabilecek. Music'e aktarmak istemezseniz podcast arşivinizi indirebileceksiniz. Bu da YouTube Music kullanmadan, farklı podcast oynatıcıları yardımıyla erişebileceğiniz anlamına geliyor.