YouTube Music Android uygulamasının paylaşım sayfası tasarımı değişti

Youtube'un uygulama ailesi, Google'ın birinci parti uygulamalarına göre farklı bir tasarım dili benimsiyordu. Artık "Paylaş" butonuna tıklamak, ekranın üçte ikisini kaplayan ızgara tabanlı bir sayfa yerine, ekranda beş kadar hedefi gösteren çok daha küçük ve kullanışlı bir kaydırma çubuğunu açıyor. İşte detaylar…

Youtube Music Android uygulamasındaki "Paylaş" sayfasının tasarımı değişti

Sayfanın altında, daha önce 3×5/6 ızgarada ilk seçenek olan "Linki Kopyala" ve sistem Paylaşım sayfasını açan "Diğer uygulamalarla paylaş" butonları bulunuyordu. Yeni boyut, tek elle kullanım için daha iyi olabilir ancak eğer sık sık birçok uygulamayla paylaşıyorsanız, bu durum can sıkıcı olabilir.

Bu tasarım, YouTube uygulaması ile uyumlu, ancak ana istemci yuvarlak sayfaları ön plana çıkarıyor. Yeni YouTube Music Android uygulaması, tüm açılır pencereler için kenardan kenara bir görünüm sunuyor. Özel paylaşım sayfası tasarımı, öncelikle iOS'a geldi ve şimdi de nihayet Android için YouTube Music'e geldi.

YouTube Music, beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor

Yapılan açıklamalarda, YouTube Music'in web uygulamasında çevrimdışı indirmeleri, 'Etkinlik' bildirimleri akışını ve Google Play Music gibi şarkı aramasını getirdiği de belirtiliyor. Bu yenilikler, YouTube Music'in kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeye yönelik adımlar olarak görülüyor.

YouTube Music'in paylaşım sayfasında yapılan bu yenilik, kullanıcı deneyimi açısından birkaç fayda sağlayabilir:

Daha iyi tek elle kullanım: Paylaşım sayfasının boyutunun küçülmesi, tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Özellikle büyük ekranlı cihazlarda bu, kullanıcılar için önemli bir ergonomik iyileştirme olabilir.

Daha az görsel karmaşa: Paylaşım seçeneklerinin bir kaydırma çubuğunda sıralanması, görsel olarak daha az karmaşık bir arayüz sunuyor ve kullanıcıların istedikleri seçeneği daha hızlı bulmalarını sağlıyor.

Hızlı erişim seçenekleri: En sık kullanılan paylaşım seçeneklerinin ("Linki Kopyala" ve "Diğer Uygulamalarla Paylaş") doğrudan erişilebilir olması, paylaşım işlemlerini hızlandırıyor ve kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Kullanıcı arayüzü uyumu: YouTube uygulamasıyla benzer bir tasarım kullanılması, Google uygulamaları arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar ve kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken adaptasyon süresini azaltabilir.

Genel olarak bu yenilik, ekranı kaplayan rahatsız edici Paylaş panelini daha kullanışlı yaparak, YouTube Music kullanıcılarının memnun edecektir. Peki önceki tasarım sizi de rahatsız ediyor muydu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.