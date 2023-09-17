Dijital içerik platformu YouTube, müzik dinleme deneyimini arttırmak için YouTube Music platformunda 5 yeni ruh hali filtresini kullanıma sundu. Bu yeniliklerle kullanıcıların duygularına odaklanması hedefleniyor.

Dijital içerik platformlarının en köklü üyelerinden Youtube, yıllar içinde müzik dinlemenin vazgeçilmez adresi oldu. Bunun için 2015 yılında YouTube Music platformunu hayata geçiren şirket, sunduğu yeniliklerle kullanımı deneyimini arttırmayı hedefliyor.

YouTube Music, 5 yeni ruh hali filtresini daha kullanıma sundu

YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerini içeren bir "aktivite" bölümünü kullanıma sundu. Bu bölüm İş, Enerji, Odaklanma, Rahatlama ve Spor gibi modları içeriyordu. Platform, bu seçenekleri daha da genişletti ve 5 yeni ruh hali filtresini daha ekledi.

YouTube Music yeni getirdiği ruh hali filtreleriyle daha çok kişilerin duygularına odaklanmışa benziyor. Ağlayıp rahatlamak isteyen kişilerin yanı sıra keyfi yerinde olan ya da romantik bir an yaşayan kişiler de unutulmadı. İşte yeni modlar;

Ağlamak

Parti

Romantik

Havam Yerinde

Uyku

Eğlenceli fakat ne işe yarayacak? YouTube'dan yeni özellik!

Platformun son dönemde getirdiği yenilikler bununla sınırlı değil. Google, YouTube Music'te kullanıcıların daha aktif olmasını istiyor. Teknoloji devi, YouTube'da bulunan yorumlar kısmını aynı tasarımla müzik tarafına getiriyor. Bundan böyle YouTube Music yorum bölümüne sahip olacak.

Ek olarak geçtiğimiz günlerde Live Lyrics özelliği için harekete geçildi. Yeni özellikle beraber şarkı sözleri daha büyük metinlerle ve daha iyi aralıklarla kullanıcıya sunulacak. Canlı şarkı sözlerindeki satırlar beyaz renkle vurgulanırken, diğer şarkı sözleri tonlanmış gri renkle görülecek.

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