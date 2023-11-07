YouTube Mobil Uygulamasına Sohbet Botu Geliyor

Yapay zeka teknolojisinin günlük hayatta yaygınlaşmasıyla birlikte YouTube da mobil uygulamasına bir sohbet botu eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, bu bot aracılığıyla videoları özelleştirebilecek ve farklı sorular sorabilecekler. Ayrıca YouTube'nun diğer yapay zeka özellikleri de kullanıma sunulacak.

Yapay zeka, her geçen gün günlük hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya platformlarında geldikten sonra yapay zeka bu kez Youtube'a da geliyor. Youtube, mobil uygulamalarına bir sohbet botu getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar!

Sohbet botu size videoyu özelteyebilecek!

Hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka, teknoloji dünyasındaki bilinen isimleri de etkisi altına aldı. Özellikle son zamanlarda sosyal medya platformlarında sık sık yapay zeka teknolojisini görmeye başlamamız da bunun en önemli kanıtı.

Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan sonra Youtube'da bu furyaya katıldı. Buna göre platform, yakın zamanda mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılara bir sohbet botu sunacak. Sohbet botu, şirketin geliştirdiği bir dil modelinden güç alacak.

Kullanıcılar: YouTube reklam engelleyicileri kullanmaya devam edeceğiz!

Kullanıcılar yeni sohbet botuna, video pencerelerinin altında yer alacak olan "Sor" butonu üzerinden ulaşacak. Böylece de kişiler, farklı sorular sorma şansına sahip olacak. Bunlardan en önemlisi ise kullanıcıların videonun özetini yapay zekadan isteyebilecek olması.

Öte yandan video hakkında, video önerileri ve daha fazlasını arka planda video oynarken sorabileceksiniz. Şirketin "YouChat" adını verdiği bu özellik şimdilik az sayıda kişi tarafından kullanımda olacak. Ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde özelliğin kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Bunların yanı sıra YouTube daha farklı yapay zeka özellikleriyle de geliyor. Bunlar arasında efekt, düzenleme, filtre ve geçişleri otomatik hale getirme gibi özelliklerin olduğu YouTube Create de var. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar etkili bir platform kullanımına sahip olacak.

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