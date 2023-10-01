YouTube Mobil Uygulaması Tasarım Değişikliği Yapacak

Google, YouTube mobil uygulamasında tasarım değişikliğine giderek diğer platformlara benzetecek. YouTube'un mobil uygulamada yer alan kitaplık sekmesini kaldırmayı planladığı ortaya çıktı. Şirket, uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan profil bölümünü kitaplık sekmesinin yerine getirecek.

Youtube, diğer Google uygulamalarından farklı tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre Google, YouTube mobil uygulamasında tasarım değişikliğine giderek diğer platformlara benzetecek.

YouTube, tasarım değişikliği ile gündemde

YouTube'un mobil uygulamada yer alan kitaplık sekmesini kaldırmayı planladığı ortaya çıktı. Şirket, uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan profil bölümünü kitaplık sekmesinin yerine getirecek.

Tüm Google uygulamalarında profil sekmesi aynı konumda bulunuyor. Analistler, Google'ın YouTube'u da diğer platformlardaki tasarım diliyle geliştirmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Google, YouTube için efsane uygulamasını harcayacak!

Hesap sekmesinde, Google Hesabı ve Gizli Modu Açma düğmeleriyle birlikte ilk olarak kanal bilgileriniz görünür. Uygulama ayarlarına yalnızca bu sayfada görünen dişli çark simgesinden erişilebiliyor ve bu ayarlara eskisinden daha hızlı erişilebiliyor.

Şirketin YouTube uygulamasını Material UI tasarım anlayışını benimseyerek yenileyeceği tahmin ediliyor. Yeni tasarımın henüz tüm kullanıcılara sunulmadığını belirtelim.

YouTube'un daha fazla kullanıcıya ulaşmasını isteyen Google, geçtiğimiz günlerde Podcast platformunu kapatacağını açıkladı. Şirketin sesli ve görüntülü tüm platformları YouTube çatısı altında toplayacağı tahmin ediliyor.

Siz YouTube'un yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.