YouTube, Kullanıcılarına Haber Merkezi Sunuyor

YouTube, kullanıcılarına güvenilir haber kaynaklarına yönlendirmek için bir haber merkezi kısmı oluşturuyor. Bu merkezde yetkili kaynaklardan çeşitli formatlardaki haberler bir araya getirilecek ve kullanıcılar pek çok kaynaktan haberi derinlemesine takip edebilecek.

Youtube, dünyada en çok kullanılan çevrimiçi video paylaşım platformu. Böyle olması hayli kullanıcı sayısı içerdiğinin de bir göstergesi. Yanlış bilgilerin birçok platformda yaygın olduğu ve bazı durumlarda teşvik edildiği bile görülen bir dönemde Youtube, kullanıcıları güvenilir haber kaynaklarına yönlendirmek için bir haber merkezi kısmı oluşturuyor. Böylece hitap ettiği kullanıcı sayısına doğru haberleri ulaştıracak.

Youtube haber merkezi nasıl olacak?

İlk olarak Youtube, haberler için özel, sürükleyici bir merkez sunacak. Bu sayfada "yetkili kaynaklardan" çeşitli formatlardaki haberler bir araya getirilecek. Yani isteğe bağlı video, canlı yayınlar, podcast'ler ve Shorts içerikleri barındıracak. Bu sayede kullanıcılar pek çok kaynaktan haberi derinlemesine takip edebilecek.

Youtube'a göre amaç, kullanıcıların bir konu veya hikaye hakkında çeşitli kaynaklardan ve açılardan daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak ve bir konuyu derinlemesine keşfetmelerini kolaylaştırmak. YouTube ana sayfasında veya arama sonuçlarında gazete simgesi bulunan ilgili videoyu tıklayarak bir konunun veya hikayenin izleme sayfasına erişebilir hale geleceksiniz.

YouTube, bu özelliği yaklaşık 40 ülkede mobil cihazlarda kullanıma sunmaya başlıyor. Bu özellik sonunda masaüstüne ve TV uygulamalarına gelecek. YouTube'un haber ve yurttaşlıkla ilgili ortaklıklar direktörü Brandon Feldman ve haber ürün yönetimi direktörü Geoff Samek, "Bu güncellenmiş haber deneyiminin, izleyicilerin bir haber konusuna dalmak istediklerinde çeşitli güvenilir ve farklı kaynaklara erişmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz." açıklamalarını yaptı.

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Ayrıca YouTube, haber kuruluşlarının kısa videolar oluşturma becerisini desteklemek için bir program oluşturdu. Haberlere yönelik Shorts İnovasyon Programı, halihazırda uzun haber videoları yayınlama konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan ancak Shorts sunumlarını iyileştirmek için daha fazla kaynağa ve uzmanlığa ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olmak için tasarlandı.

Şirket, "Artık özellikle seçimler, huzursuzluklar ve doğal afetler zamanlarında, insanları güvenebilecekleri yüksek kaliteli bilgilere ulaştırma konusunda her zamankinden daha fazla kararlıyız." ifadelerini kullandı. YouTube, bu sayede içerik havuzunu genişletip haberlerin takip edilebileceği ana program olma hedefini de uyguluyor.

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