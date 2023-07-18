Popüler video platformu YouTube, kullanıcı deneyimini artıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Son olarak platform 'Stable Volume' adını verdiği yeni özelliği test ediyor. YouTube ses kullanımını artıracak özellikle sayesinde ile birlikte videolar arası ses düzeyini dengelemeye yardımcı olmayı planlıyor.

Popüler video platformu Youtube, kullanıcı deneyimini artıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Son olarak platform "Stable Volume" adını verdiği yeni özelliği test ediyor. YouTube ses kullanımını artıracak özellikle sayesinde ile birlikte videolar arası ses düzeyini dengelemeye yardımcı olmayı planlıyor. İşte yeni özellikle ilgili detaylar!

YouTube, kullanıcılara ses seviyesini dengeleyecek özellik getiriyor!

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, milyonlarca kullanıcıya sahip. Buna rağmen şirket kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik olarak sürekli güncellemeler sunuyor. Son haberlere göre YouTube, "Stable Volume" adını verdiği özellikle karşımıza çıkıyor.

Öncelikle söz konusu özellikle ilgili şirketin herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor. Bu özellik bir kullanıcı tarafından fark edildi. Türkçeye "stabil ses" olarak çevrilen özelliğin Spotify'daki ses normalleştirme özelliğine benzediği söyleniyor.

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Bununla birlikte YouTube'ta bir video izlediğiniz zaman farklı ses seviyelerinin olduğunu görebilirsiniz. Özellikle video izlerken normal ses seviyesindeymiş gibi hissederken araya müziğin girmesiyle bu ses seviyesi yükselebiliyor. YouTube'da bu farklılığı normal hale getirmeye çalışıyor.

Böylece şirket, üzerinde çalıştığı özellik sayesinde videoların sesler daha iyi hale gelecek ve videolardaki ses farklılığı ortadan kalkacak. Söz konusu özellik daha öncesinde Spotify ve Apple gibi platformlarda yer alıyordu. Ancak YouTube'da henüz yoktu.

Yeni özellik hem Android hem de iOS'taki YouTube uygulamasına henüz gelmedi. Genel olarak baktığımızda yeni özellik peş peşe video izleyen kullanıcıların işine yarayacak. Stable Volume özelliğiyle ilgili daha detaylı bilgi için ise şirketin açıklama yapmasını beklemek gerekecek.

Peki, siz YouTube ses dengeleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!