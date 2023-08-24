YouTube, kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmak için yeni özellikler getiriyor

Dünyanın en büyük dijital medya platformlarından birisi olan YouTube, üzerinde çalıştığı özelliklerle kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmak istiyor. YouTube, sesli arama özelliği ve kısa video özelliği gibi yeni özelliklerle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük dijital medya platformlarından birisi olan Youtube, üzerinde çalıştığı özelliklerle kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmak istiyor. Bu bağlamda şirket, bazen kendine has dokunuşlar yaparken bazen de rakip platformların özelliklerinden faydalanıyor.

Youtube sesli arama özelliği ile istenilen şarkıyı hemen bulacak

Çalınan bir şarkıyı merak ettiğimizde genellikle Shazam üzerinden dinletip kolayca buluyoruz. YouTube oldukça kullanışlı olan bu özelliği platformuna getiriyor. YouTube sesli arama özelliği ile artık istediğiniz bir şarkıyı saniyeler içinde bulabileceksiniz. YouTube sesli arama özelliği, arama çubuğunun hemen yanında yer alacak.

YouTube, başka platformun kullanışlı özelliğini ilk kez kopyalamıyor. YouTube, yakın zamanda yaptığı duyuru ile birlikte Music için kısa video özelliğini kullanıma sunduklarını açıkladı. Şirketin Samples olarak adlandırdığı yukarı kaydırılabilir bu video akışında, YouTube Music kullanıcılarına şarkı tavsiyeleri gösteriliyor.

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Bİr başka yeni özelliğe ise Netflix'ten aşinayız. YouTube'un yeni Ekranı Kilitle özelliği, videonun oynatılması sırasında dokunmayı devre dışı bırakıyor. Böylece kullanıcılar, ekrana yanlışlıkla dokunmaları halinde videoyu izlemeye devam edebiliyor ve video deneyimi de kesintiye uğramıyor.