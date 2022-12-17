YouTube kanallarının devasa serveti ortaya çıktı!

Dünyanın en çok kazanan YouTube kanalları belli oldu. Türkiye dahil birçok ülkede çocuk kanalları ilk sıraya yerleşti.

Konvansiyonel medyanın giderek popülerliğini yitirdiği su götürmez bir gerçek. Hatta artık tablet, telefon ve bilgisayarları üzerinden içerik tüketen yüz milyonlarca insan televizyonları bile kullanmayı bıraktı. Hal böyle olunca YouTube gibi platformların kazancı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla burada içerik üretenler de servet sahibi olabiliyor. İşte dünyanın en çok kazanan YouTube kanalları…

Dünyanın en çok kazanan YouTube kanalları!

Bir zamanlar sıradan video paylaşım platformları arasında olan YouTube, artık tek başına tüm dünyadaki TV kanallarına kafa tutuyor. Öyle ki televizyonda yayınlandığı zaman ortalama birkaç bin anlık izleyiciye ulaşan dizi, film ve şovlar aynı anda YouTube'da da yayınlanmaya ve milyonlara ulaşmaya başladı.

Örneğin an itibariyle YouTube Trendlere baktığımızda Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün 4.5 milyon izlenmeyle 1. sırada yer aldığını ve Kısmetse Olur'un ilk 2 bölümünün 9.5 milyon izlenmeyle 2. ve 3. sırada olduğunu görüyoruz. Hemen arkasında Galatasaray'ın hazırlık maçı, Çöp Adam dizisinin 3. bölümü ve Kızılcık Şerbeti'nin 9. bölüm fragmanı yer alıyor.

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Listenin devamı da benzer şekilde ilerliyor. Tabii genelde bu tip içerikleri görüyor olsak da yalnızca YouTube'da paylaşım yapan kanalların da sıkça buraya yerleştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla televizyonda 2 saatlik ortalama bir yayın en fazla on binlerce izleyiciyle buluşurken, dijital platformlar on milyonlara, hatta İngilizce içerikler yüz milyonlara hitap ediyor.

Durum böyle olunca YouTube'un en çok izlenen kanalları da reklam gelirleri, Katıl ve benzeri destek seçenekleri sayesinde büyük bir servete ulaşabiliyor. Özellikle dünya geneline baktığımızda çocuklara hitap eden kanalların ön plana çıktığını ve yalnızca 1 yılda elde ettikleri kazanç ile TV kanalı satın alabilecekleri konuma geldiğini görüyoruz.

Bu alanda en büyük başarı çocuklara yönelik içerik üreten Güney Amerikalı El Reino Infantil kanalına ait. 2011 yılından bu yana 50 milyar izlenmeye ulaşan YouTube kanalının geliri 100 milyon dolar sınırını geride bıraktı.

Avrupa Kıtası içerisinde en çok para kazanan kanal ise 8 yaşındaki Rus Nastya'nın çocuk odaklı videolarının paylaşıldığı Like Nastya oldu. Nastya aynı zamanda 170 milyon dolara yaklaşan serveti ile Avrupa'nın en çok kazanan YouTube içerik üreticisi oldu.

Tabii bölge ve kıtalara göre ilgi gösterilen ve tüketilen içeriklerin türü de değişiyor. Örneğin Afrika'da şaka konseptli videolar öne çıkarken Avustralya'da oyuncak videoları daha fazla izleniyor. Ancak genel olarak yine çocuk odaklı kanallar ilk sırada bulunuyor.

CKN isimli Avustralya'nın en büyük ve en zengin YouTube kanalı, yalnızca oyuncak inceleme videolarıyla 40 milyon dolardan fazla kazandı. ChuChi isimli Hintli kanal ise küçük çocuk tekerlemeleri üzerine ürettiği içerikler sayesinde 80 milyon dolarlık servetin sahibi oldu.

Türkiye'de de durum farklı değil. Verilere göre şu anda 11 milyondan fazla abonesi olan "OYUNCAKOYNUYORUM" isimli kanal 2012 yılından bu yana 10 milyarı aşan izlenme sayısıyla 20 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti.

Dünyanın en çok kazanan YouTube kanalı da yine çocuk içerikleri üreten Cocomelon oldu. Çocuk şarklıları, tekerlemeler ve 3D animasyon ile çizgi film benzeri videolar üreten Amerikalı kanal 16 yılda 282 milyon dolar kazandı.

Tabii yalnızca 2022 yılı kazançlarına baktığımız zaman çok daha fazla kazanan YouTube kanalları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla paylaşılan verilerin sadece bu yılı değil, YouTube'un para kazandırmaya başladığı ilk günden itibaren en çok gelir elde edenleri kapsadığını belirtelim.

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