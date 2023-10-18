YouTube, İçerik Üreticileri İçin Yeni Özellikler Ekledi

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, içerik üreticilerini yakından ilgilendiren yeni özellikler ekledi. Yeni özellik sayesinde beğeni ve abone ol düğmeleri daha ön planda olacak. Ayrıca platform, kötü amaçlı kullanımı önlemek için bir sınır getirdi.

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bugün de platforma bir dizi yeni özellik eklendi. Özellikle içerik üreticilerini yakından ilgilendiren yeni özellik sayesinde YouTube beğeni ve abone ol düğmeleri daha ön planda olacak. Peki, nasıl? İşte detaylar!

YouTube'un yeni özelliği aboneleri artıracak mı?

Google'ın sahip olduğu popüler video platformu YouTube, yeni bir özellikle gündeme geldi. Yeni özellik özellikle içerik üreticileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre yeni özellik kapsamında içerik üreticiler "Beğen" ve "Abone ol" ifadelerini sesli bir şekilde söylediği zaman YouTube otomatik olarak butonları görünür hale getirecek.

Bu sayede ise içerik oluşturucular için platform daha kullanılabilir hale gelecek. Öte yandan platform özelliğin kötü amaçlı kullanımının da önüne geçmek amacıyla bir adım attı. Bunun için de bir sınır getirdi. Bu sınır kapsamında içerik üreticiler video başında söylediği ifadeler arasındaki süreyi ilgilendiriyor.

Şarkı unutmaya son: YouTube'a mırıldanma özelliği geliyor!

Eğer üreticiler bu ifadeleri söylerken aralarında en az üç dakikalık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra YouTube daha farklı özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu özelliklerden biri mobil cihazlardaki sarsıcı ses farklılığını azaltmaya yönelik "sabit ses seviyesi" özelliği.

Bunların dışında bir videonun üzerine basılı tutarak oynatma hızını iki katına çıkarma özelliği de yer alacak. Öte yandan platforma ekranı kilitleme özelliği de gelecek. Bu özellik özellikle yanlışlıkla videodan çıkmayı önlemek amaçlı olacak.

Tüm bunların dışında hesap sayfası ile Kütüphane sekmesinin birleşmesi ve şarkı aramayı sesli komutla gerçekleştirme gibi özellikler gündemde yer alıyor. Saymış olduğumuz bu özellikler ile şirket daha etkili bir kullanıcı deneyimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Peki, siz YouTube beğen ve abone ol ifadeleriyle ilgili özellikle hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce içerik üreticilerinin abone ve beğeni sayısını artırır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!