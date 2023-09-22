YouTube, içerik üreticiler için yeni bir video düzenleme uygulaması yayınladı

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube, içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak YouTube Create isimli bir uygulamanın beta sürümünü yayınladı. Android için basitleştirilmiş yapay zeka destekli bir video düzenleme uygulaması olan Create, birkaç başka özellik de duyurdu.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan Youtube, içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak YouTube Create isimli bir uygulamanın beta sürümünü yayınladı. Android için basitleştirilmiş yapay zeka destekli bir video düzenleme uygulaması olan Create, birkaç başka özellik de duyurdu.

Otomatik altyazı, telifsiz müzik kütüphanesi ve daha fazlası: YouTube Create

Son yıllarda CapCut gibi basitleştirilmiş, yapay zeka destekli bir video düzenleme deneyimi sunan uygulamaların piyasaya sürüldüğünü gördük. Şimdi YouTube da yeni YouTube Create uygulaması ile bu mecraya giriş yapıyor.

Google, bu hafta YouTube Create'in beta sürümünü duyurdu ve video düzenleme ve prodüksiyon sürecini basitlemeyi amaçlıyor. Uygulama şu anda belirli ülkelerde ve sadece Android'de kullanılabilir durumda.

"Sarımsak kanseri yok ediyor" videolarına veda!

Dikkat çeken özellikler arasında otomatik altyazılar, seslendirme işlevi, telif hakkı olmayan müziklerin bulunduğu bir kütüphane, bir dizi efekt ve geçiş, ve elbette bir video düzenleyici bulunuyor.

Arka plan gürültüsü için ses temizleme aracı, farklı en boy oranları için video boyutunu değiştirme aracı ve çeşitli çıkartmalar, GIF'ler, emojiler gibi bilmeniz gereken diğer özellikler bulunuyor.

Bu, YouTube'un yaptığı tek yapay zeka ile ilgili duyuru değil, aynı zamanda yeni birkaç özellik daha duyuruldu. Birincisi, bu yılın ilerleyen dönemlerinde "Dream Screen" adlı bir özellik test edilecek, Shorts için yapay zeka ile oluşturulmuş video veya görüntü arka planları oluşturmanıza olanak tanıyacak. Bu özellik gelecek yıl geniş çapta kullanıma sunulacak.

YouTube'dan kötü haber! Video izlemek işkence olacak

Şirket ayrıca gelecek yıl yapay zeka ile oluşturulmuş içgörüler ve taslak tasarımı sunacağını belirtiyor. Son olarak, YouTube içeriğiniz için yapay zeka destekli dublaj aracı sunacağını söylüyor. Bu özellik için bir zaman çizelgesi hakkında bilgi bulunmuyor.

YouTube Create'in Play Store sayfasını buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Ancak şu anda yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir olduğunu tekrar belirtelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.