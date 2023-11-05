YouTube, Gençlerin Ekran Sürelerini Azaltmaya Odaklanıyor

Youtube özellikle gençleri kötü etkileyebilecek yayınları kontrol altına almaya çalışan bir sosyal medya platformu. Son çıkan bir YouTube özelliği ise gençlerin ekran sürelerinin azalmasına odaklı. İşte çok yakında karşımıza çıkacak Yeni YouTube özellikleri.

Yeni YouTube özellikleri ile gençler için uzun süre video izlemesi azalabilir

Özellikle son dönemde hem ABD hem de Avrupa ülkelerinde YouTube, TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları eleştirilerin odağında. Bu eleştirilerin başında ise söz konusu uygulamaların ekran sürelerini artırması geliyor.

İşte YouTube, daha önce başlattığı mola ver, yatma zamanı gibi uyarıları hem daha fazla görselleştirme hem de sıklaştırma peşinde.

Tabii ki burada ana hedef 18 yaş altı gençler. Özellikle gelişen teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşması 18 yaş altı gençlerin ekran sürelerini artırmaya başladı.

WhatsApp yakında e-posta doğrulamasını kullanıma sunac

Bu durumdan endişelenen uzmanlar, sosyal medya platformları üzerine baskı kurmaya çalışıyor. YouTube bu politikayla ekran süreleri için olumlu bir gelişim sağlamanın peşinde. Ancak daha önce karşımıza çıkan YouTube mola ver ve yatma zamanı özelliği pek de istenen etkiyi vermedi. Bu mesajın daha uzun ve daha sık tekrarlanmasının gençler üzerinde ne kadar etkili olacağı ise meçhul.

YouTube'un bu konuda adım atmış olması önemli olsa da, ekran sürelerini artıran en popüler uygulama TikTok. Yasaklanması bile istenen TikTok'da gençlerin ekran süreleri için adım atan özellikler sunmaya çalışıyor.

Ekran sürelerinin artması sadece gençlerin değil yetişkinlerin de sorunları arasında. Buna karşın 18 yaş altı gençler için en büyük endişe yetişkinler için üretilen içeriklere maruz kalmaları. Bu anlamda tüm sosyal medya uygulamaları düzenlemeler yapma eğiliminde.

Sizce YouTube gibi platformların bu tür koruyucu özellikler ile gençlerin ekran süreleri üzerinde bir etkileri olması muhtemel mi? Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.