YouTube, Dokuz Yaşındaki Çocuklara Şiddet İçeren Silah Videolarını Öneriyor

Yeni bir araştırma, YouTube'un dokuz yaşındaki çocuklara bile şiddet içeren ve sansürsüz silah videolarını öneri olarak gönderdiğini ortaya çıkardı. Videoların çoğu, şiddet içeren veya kanlı içeriğe karşı platformun kendi politikalarını ihlal ediyor.

NEW YORK, 19 Mayıs (Xinhua) -- Yeni bir araştırma, Youtube'un dokuz yaşındaki çocuklara bile şiddet içeren ve sansürsüz silah videolarını öneri olarak gönderdiğini ortaya çıkardı. Videoların çoğu, şiddet içeren veya kanlı içeriğe karşı platformun kendi politikalarını ihlal ediyor.

Associated Press'in Salı günü bildirdiğine göre, YouTube videoları ile silahlı şiddet arasındaki bağlantıyı anlamak için yapılan bir çalışmada, sosyal medyayı inceleyen kar amacı gütmeyen ABD'li bir grubun araştırmacıları, platformda tipik Amerikan erkek çocuklarının davranışlarını taklit eden hesaplar açtı.

Araştırmacılar, her ikisi de video oyunlarını seven dokuz yaşındaki iki çocuğu taklit ettiler. Hesapların ikisi de aynı özellikteydi. Fakat biri YouTube tarafından önerilen videolara tıklarken, diğeri platformun önerilerini dikkate almadı.

YouTube'un önerilerine tıklayan hesap kısa süre sonra okullara silahlı saldırılar, taktik silah eğitimleri ve ateşli silahları tam otomatik hale getirme talimatlarıyla ilgili sansürsüz videolarla dolup taştı.

Bulgular, YouTube'un kurallarına ve içerik denetleme çabalarına rağmen "platformun savunmasız çocukları travmatize edebilecek veya onları aşırılık ve şiddetin karanlık yollarına sevk edebilecek korkutucu videoların yayılmasını durdurmakta başarısız olduğunu" gösteriyor.