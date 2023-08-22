YouTube'dan dev anlaşma: Artık herkes yapay zeka şarkı dinleyecek!

YouTube, yapay zekalı şarkı için ilk kararını açıkladı. Bu konuda şarkıcılar ve müzik şirketleriyle iş birliği yapılacak.

Yapay zeka araçlarının son aylarda her sektöre yayılması, müzik endüstrisini de etkiledi. Daha önce yapay zeka ile oluşturulan yüzlerce şarkıyı platformundan kaldıran YouTube, bu konuda adım atmaya karar verdi. Yapay zekalı şarkılar için Universal Music Group ile çalışacağını söyleyen şirket, politikalarını bu alanda güncelleyecek.

YouTube yapay zekalı şarkıları ne yapacak?

YouTube, yapay zeka tarafından üretilen müziğin yükselişini ele alacak politikalarını duyurdu. Yayın devi, bu kapsamda Music AI Incubator (Yapay Zeka Müzik Kuluçka Merkezi) programı başlatmayı planlıyor. Bunun için de Universal Music Group ile çalışacak.

YouTube'un planladığı yeni program, şirketin yapay zeka müzik teknolojisine nasıl yaklaşması gerektiği konusunda araştırmalar yapacak. Bu konuda sanatçıları, söz yazarlarını, yapımcıları ve müzik şirketlerini bir araya getirecek.

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Kuluçka merkezi hedefi için YouTube; Universal Music Group başta olmak üzere onlarca sanatçı ve yapımcıyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Sanatçılar arasında ABBA'dan Björn Ulvaeus ve Rodney Jerkins'e kadar farklı isimler yer alıyor.

Bilmeyenler için son aylarda yapay zeka araçları kullanılarak yüzlerce şarkı üretildi. Bazıları halihazırda olan bir şarkıyı farklı kişiye söyletiyorken, bazıları ise belirli kişilerin sesini kullanarak yeni bir şarkı oluşturuyor. Bu durum ise hak sahiplerine tazminat ödenmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı.

YouTube, yapay zekanın yaratıcılığı konusunda istekli olsa da, teknolojinin telif hakkı istismarı ve yanlış bilgilendirme gibi amaçlarla kötüye kullanılabileceğini belirtti. Platform, yeni programın bu sorunları ele almayı amaçlayan politikalar üzerinde çalışacağını ifade etti.

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