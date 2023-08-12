YouTube'da en fazla aboneye sahip kanalların sıralaması ve abone sayıları açıklandı. T-Series, MrBeast ve YouTube Movies en çok aboneye sahip kanallar arasında yer alıyor.

2005 yılında Jawed Karim, Chad Hurley ve Steve Chen tarafından kurulan Youtube, günümüzde dünyanın en popüler video akış platformu haline geldi. Bu noktada Youtube, dijital içerik üreticisi olmak isteyenlerin bir durağı. Kanallar, daha fazla abone sahibi olabilmek için birbirleri ile yarışıyor ve videolar paylaşıyor. Peki şu anda YouTube'da en fazla aboneye sahip kanallar hangileri? İşte sıralama…

İşte en çok aboneye sahip YouTuberlar!

YouTube ile ilgili raporlar hazırlayan SocialBlade platformu tarafından yayımlanan verilere göre dünya genelinde şu anda en fazla aboneye sahip YouTuber, film ve diziler ile ilgili videolar yayımlayan T-Series kanalı. Toplamda 240 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Sıralamanın ikinci sırasında ise son dönemlerde devasa bütçeli videolar hazırlayan ve bedava şekilde para dağıtmasıyla bilinen MrBeast yer alıyor. Ünlü YouTuber, 174 milyon takipçiye sahip. Öte yandan YouTube'a ait bir kanal olan Movies ise 171 milyon abone ile üçüncü.

YouTube'dan dolandırıcılıkları önlemek adına bir garip karar!

YouTube'da dünya genelinde en çok aboneye sahip kanallar şu şekilde sıralandı;

SıraYouTube KanalıAbone Sayısı 1T-Series247 milyon2MrBeast174 milyon3YouTube Movies171 milyon4Cocomelon – Nursery Rhymes163 milyon5SET India160 milyon6Music119 milyon7Kids Diana Show113 milyon8PewDiePie111 milyon9Like Nastya106 milyon10Vlad and Niki99.8 milyon11Zee Music Company97.8 milyon12WWE96.6 milyon13Gaming93.7 milyon14BLACKPINK90.6 milyon15Goldmines87.8 milyon16Sony SAB84.1 milyon175-Minute Crafts80.2 milyon18BANGTANTV76 milyon19Sports75 milyon20HYBE LABELS72.2 milyon21Justin Bieber71.7 milyon22Zee TV71.3 milyon23Pinkfong Baby Shark – Kids' Songs …68.8 milyon24Canal KondZilla66.6 milyon25ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids So…66.4 milyon

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