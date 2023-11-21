YouTube Çıplaklık İçerik Kurallarında Değişiklik Yaptı

Sosyal medya platformlarında her içeriğin yayınlanması uygun olarak görülmüyor. Konuyla ilgili olarak platformlar bazı düzenlemeler ve kurallar çerçevesi ile bu içeriklere her yaştan kullanıcının ulaşmasını önlüyor. Youtube'da bu tarz düzenlemeleri içeren kurallara sahip ve platform bu kurallarda bazı hafifletmeler uyguladı. İşte YouTube hassas içerik kuralları ile ilgili değişiklikleri ve detayları…

YouTube çıplaklık ile ilgili politikalarında düzenlemeye gidiyor!

Geçtiğimiz hafta perşembe günü YouTube cinsel içerik ve çıplaklık ile alakalı kurallarda değişiklik yaptı. Konuyla ilgili gelen raporlara bakıldığında platformun bazı çıplaklık ve uygunsuz içerik ile ilgili kurallarında hafifletmeler yaptığı görüldü. Bu yeni düzenleme ile birlikte bazı videolarda bulunan yaş sınırı ve engelleme kuralları da hafifletilmiş oldu.

Buna göre YouTube önceden emzirme videolarının yayınlanmasına izin vermediği kuralını kaldırdı. Artık "anne-çocuk sağlığı" kategorisine giren ve çocuğun da video içerisinde görüldüğü emzirme videolarındaki kısıtlamalar kalktı. Bu özellikle sağlık konusunda atılan bir adım olması sebebiyle kullanıcılar arasında "yerinde bir karar" olarak adlandırıldı.

Belirttiğimiz gibi bu kararla birlikte emzirme videoları "anne-çocuk sağlığı" kategorisine girecek ve çocuğun da gözüktüğü emzirme videoları YouTube kısıtlamalarına takılmayacak. Devamında platform bazı dans videolarındaki erişim engellerini de hafifletti. Bahsi geçen dans videolarındaki engeller kaldırılacak ve bu videoların reklam geliri elde etmesine izin verilecek.

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Bahsi geçen videolar "ritmik vücut hareketlerini içeren, cinsellik içermeyen grafik dans videoları" kategorisine girdiği sürece YouTube engeline takılmayacak. Ayrıca videolarda yer alan kullanıcıların cinsel obje olarak sınıflandırılan bölgelerinin minimal düzeyde kapatıldığı ve videoların odak noktasının bu bölgeler olmadığı içeriklerin de erişim engellerini kaldıracak.

Platform içerisinde bu videoları özellikle küçük yaştaki çocukların izlemesi büyük tepki çekiyordu. YouTube bu konuyla ilgili olarak "Kids" isimli çocuklara yönelik içerikleri barındıran ayrı bir uygulama kullanıma sundu. YouTube Kids üzerinden ebeveyn kontrolü ile açılan hesaplar sayesinde küçük yaştaki izleyiciler bu içeriklere erişemiyor ve çocuk kategorisinde bulunan içerikleri izlemeye devam ediyorlar.