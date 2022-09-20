YouTube baştan aşağı değişiyor! İşte yeni tasarım

Popüler video platformu YouTube, mobil ve web sürümü için önemli tasarım değişiklikleri almaya devam ediyor. Video sayfasını etkileyen yeni tasarım, arayüzün çok daha şık ve kullanışlı görünmesini sağlayacak. Kutuların hap şeklinde yeniden boyutlandırılması ve "Ambiyans Modu" dikkat çekiyor.

YouTube video sayfası hap tasarıma geçiş yapıyor

Son haftalarda YouTube; Android, iOS ve web sürümü için çeşitli tasarım değişikliklerine gitti. Daha önce Shorts bölümünü güncelleyen platform, şimdi de video sayfasını elden geçirdi. Yeni tasarımda kutuların hap şekline getirildiğini, beğenme/beğenmeme tuşlarının birleştirildiğini ve yorumların ön plana çıktığını görüyoruz.

YouTube'un yeni sayfa tasarımına göre artık kanalın adı, videonun başlığı ile beğenme/beğenmeme gibi etkileşimde bulunulabilir butonların arasında yer alacak. Yana kaydırılabilir butonların hemen altında ise en popüler yorum ön plana çıkarılacak.

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Android, iOS ve web için dağıtıma çıktığı belirtilen yeni video sayfa tasarımı, "Ambiyans Modu" özelliğine de dikkat çekiyor. Bu mod sayesinde videonun genel renkleri ana sayfa tasarımına hakim oluyor ve çok daha şık bir arayüz elde ediliyor.

Yeniden tasarlanan hap butonlar ayrıca, açık veya koyu mod fark etmeksizin, kendi arka plan rengine sahip. YouTube, butonların bu şekilde çok daha şık ve kullanışlı olacağını vurguluyor. Yeni tasarım, videonun açıklama kısmını da çok daha belirgin hale getiriyor.

YouTube tarafından baştan aşağı tasarlanan video sayfası, şu anda küresel olarak dağıtıma çıkmış durumda. Yeni tasarımı mobil uygulamada veya web sürümünde görmediyseniz birkaç gün içerisinde güncelleme paylaşılacaktır.

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