YouTube Ana Sayfasında Değişiklik: İzleme Geçmişi Kapalıysa Öneriler Gösterilmeyecek

YouTube hesabınız ile platforma giriş yaptığınızda artık izleme geçmişiniz kapalıysa ana sayfanız boş kalacak. Yeni güncelleme ile izleme geçmişi kapalı olan kullanıcılar için video önerileri devre dışı bırakılacak.

Youtube hesabınız ile platforma giriş yaptığınız zaman karşınıza çıkan ana sayfada karşınıza birçok video önerisi sunuluyor. Bu önerilen videolar sizin kişisel zevklerinize uygun ve geçmişte izlediğiniz videolarla benzer kategorilerde oluyor. Ancak yeni güncellemeyle bu durum bir dezavantaj yaratacak.

Eğer video izleme geçmişiniz kapalıysa artık YouTube ana sayfanız boş kalacak

İzleme geçmişinizi devre dışı bırakırsanız, YouTube artık ana sayfada video önerileri göstermeyecek. 8 Ağustos'ta destek sayfasını güncelleyerek izleme geçmişinde belirleyici kriterlere sahip olmayan videolar bulunan kullanıcıların için önerileri artık devre dışı bırakacağını belirtti.

İzleme geçmişinizi uzun süre boyunca siler veya devre dışı bırakırsanız, YouTube ana sayfanızda "gözle görülür" bir değişiklik fark edebilirsiniz: Bomboş bir ana sayfa. Reddit'te paylaşılan bir gönderide bir kullanıcı, uzun süredir izleme geçmişinin kapalı olduğunu ve bu sebeple yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi ana sayfasının boş olduğunu gördü.

YouTube TikTok'a dönüşüyor: İşte yeni özellikler!

Bu değişiklikten önce izleme geçmişiniz kapalı bile olsa algoritmada öne çıkan videolar ana sayfada karşınıza çıkarılıyordu. Eğer YouTube hesabınız ile platforma giriş yapmamış iseniz bu durum hala böyle. Ancak giriş yaptıysanız video önerileri için artık izleme geçmişinizin kesin olarak açık olması gerekiyor.

Bazı kullanıcılar bu değişikliği halihazırda deneyimlemiş olsa da platform, değişikliği önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını duyurdu.

Kullanıcılar, YouTube izleme geçmişi ayarlarını tercihlerine göre istedikleri zaman değiştirebilirler. Bu nedenle, YouTube'un önerileri aracılığıyla yeni videolar keşfetmek istiyorsanız, ayarın açık olduğundan emin olun.

Eğer bu ayarınız kapalıysa, açmak için yapmanız gereken şey YouTube'a gidip şu adımları izlemek: Geçmiş >İzleme ve arama geçmişi >"YouTube geçmişiniz kaydedilmiyor" sekmesine tıklayın >Özelliği açın.