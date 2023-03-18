YouTube açıkladı: Trump tahliye edildi!

Donald Trump, 6 Ocak 2021'de yaptığı video paylaşımında "halkı tahrik etme" suçu işledi. Bu kapsamda Youtube, Meta gibi sosyal platformların kurallarını ihlal eden Trump'ın, tüm kanalları kapandı. Aradan geçen 2.5 aylık süreç sonunda yeni bir karar çıktı. YouTube önümüzdeki cuma günü Trump'ın kanalını tekrar aktif hale getirecek.

YouTube kanalı tekrar aktif oluyor!

Donald Trump'ı ihlalleri sebebiyle ilk olarak Twitter engelledi. Bunu aradan geçen kısa süre de Meta'ya bağlı Facebook izledi. En sonsa Google harekete geçti ve YouTube kanalı kapatıldı. İlk başta 7 günlük bir video yükleyememe kısıtlaması olarak belirtildi ancak YouTube bu süreyi uzattı.

Kapatıldığı dönem 2.77 milyon takipçisi olan Trump'ın şimdiyse 2.68 milyon abonesi bulunmakta. Arada geçen süreçte yaklaşık 900 bin abone kaybı yaşadı. Bu çokta vahim bir durum değil ancak kanal bir kez ihlal yediği için YouTube algoritması içerisinde kendine iyi bir yer edinemeyecek. Bunun tek çözüm yolu ise yeni bir kanal açmak.

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Haberi YouTube kamu politikaları başkanı bildirdi. Twitter hesabındaki paylaşımında "eski ABD başkanının artık kısıtlanmadığını ve yeni içerik yükleme yetkisinin geri verildiğini" belirtti. Ayrıca Trump'ın devre dışı bırakılan videolarına yapılan yorumlar da yeniden görünür hale geldi. Ancak YouTube'un şiddeti teşvik ettiğini düşündüğü videolarından bazıları sonsuza dek geri yüklenmeyecek.

Trump tarafından hala konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. YouTube'u bırakmış olma ihtimali var. veya kanalı açıldığı zaman yükleyeceği video ile bunları dile getirecek. Şu an için kesin bir şey yok. Tek bilinen YouTube'un, ihlalleri konusunda çok katı politiklar izleyeceği.

Trump'ın Twitter ve Meta platformlarında hala kısıtlaması devam ediyor. Twitter hesabı kısıtlanan Trump son Twitter paylaşımınıysa 8 Ocak 2023'te yaptı. Paylaşımında "75 milyon Amerikalı'ya bana oy verdikleri için teşekkürler" teması hakim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kanalı geri açılması doğru mu? Yoksa Trump bu cezayı hak ediyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! Ayrıca aşağıdaki bağlantılara tıklayarak YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz…