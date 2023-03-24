Yolun sonu: 7 Xiaomi modelinin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?

Yazılım desteği konusunda en aktif üreticilerden birisi olan Xiaomi, miadını dolduran ve donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerin güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bunları da EOS listesi adı altında kullanıcılarına aktarıyor. Son olarak şirket, bir süre önce söz konusu listeyi yeniden güncelledi. Bu kapsamda 7 model için yolun sonunun geldiği görülüyor. Peki bu modeller hangileri? İşte güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri!

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri

Xiaomi, güncelleme desteği konusunda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Şirket, satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Çinli üretici bir süre önce bu listeyi yeniden güncelledi.

Şirketin son yaptığı güncellemeyle Redmi K30 5G Speed, Note 8T, Note 8 (ID), Note 8 (IN), Note 8 (CN) Note 8 (GLOBAL) ve 8A Dual modellerinin güncelleme desteği resmen sonlandı. Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

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İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.