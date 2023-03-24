Yolun sonu: 7 Xiaomi modelinin güncelleme desteği bitti!
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Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?
Yazılım desteği konusunda en aktif üreticilerden birisi olan Xiaomi, miadını dolduran ve donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerin güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bunları da EOS listesi adı altında kullanıcılarına aktarıyor. Son olarak şirket, bir süre önce söz konusu listeyi yeniden güncelledi. Bu kapsamda 7 model için yolun sonunun geldiği görülüyor. Peki bu modeller hangileri? İşte güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri!
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri
Xiaomi, güncelleme desteği konusunda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Şirket, satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Çinli üretici bir süre önce bu listeyi yeniden güncelledi.
Şirketin son yaptığı güncellemeyle Redmi K30 5G Speed, Note 8T, Note 8 (ID), Note 8 (IN), Note 8 (CN) Note 8 (GLOBAL) ve 8A Dual modellerinin güncelleme desteği resmen sonlandı. Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
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İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Note 5 Pro
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi Note 6 Pro
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi 8A
Redmi Note 8 (ID)
Redmi 8A Dual
Redmi Note 8 (IN)
Redmi Note 8 (GLOBAL)
Redmi Note 8 (CN)
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed
POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.