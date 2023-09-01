YÖK Başkanı TEKNOFEST'i ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Özvar, üniversitelerin teknoloji alanındaki başarılarını ve gençlerin önemini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

AA'nın 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlıyor.

Etkinliğin üçüncü gününde alana gelen Özvar'ı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar karşıladı.

Ankara Üniversitesinin standını gezen Özvar projeleri inceledi, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özvar, TEKNOFEST'in bir gelenek haline geldiğini vurguladı.

TEKNOFEST yarışmalarında her geçen gün çıtanın daha yukarı çıktığını ifade eden Özvar, şöyle konuştu:

"Deniz altında hareket eden araçlar, gökyüzüne fırlatılan füzeler, insansız hava araçları, tarımda kullanılacak insansız hava araçları gibi bugün teknolojinin en önemli alanlarında, üniversitelerimizin her yıl üzerine bir şeyler ekleyerek daha güzel ürünler ortaya koyduklarını görüyoruz."

Özvar, üniversitelerin öğrencilerine daha çok yatırım yapmaya başladığını, öğrencilerin de bilim ve teknik alanında çok ciddi başarılar sağladığını dile getirdi.

TEKNOFEST'in Türk gençliği için önemini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu başarının, özgüvenin sergilenebilmesi aslında Yükseköğretim Kurumlarımız açısından da çok önemli bazı işaretleri gösteriyor. Üniversitelerimiz artık sadece kendi içlerinde eğitimle öğretimle uğraşan birimler olmaktan çıkıp artık etrafındaki topluma, gençliğe, bütün dünyaya hizmet etmeyi, hizmet ederken de bir taraftan da rekabet edebilmeyi öğreniyorlar ve bunu başarıyoruz."