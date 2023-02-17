YÖK açıkladı: Üniversitelerin akıbeti belli oldu!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ciddi yıkımlara neden oldu. Felaketin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı verildi. Böylelikle üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçecekleri belirtildi. Şimdi ise uzaktan eğitim kararı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor.

Üniversiteler, 20 Şubat'ta uzaktan eğitim ile başlayacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Depremin ardından okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. YÖK ise tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışını ikinci bir duyuruya kadar ertelediklerini belirtti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçecekleri bildirildi.

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Bugün ise YÖK tarafından yapılan açıklama sonucunda uzaktan eğitim kararının son durumu belli oldu. Açıklamasında depremden etkilenen üniversitelere ilişkin bilgiler veren Erol Özvar, ön lisans lisans ve lisans üstü bahar döneminde olmak kaydıyla 20 Şubat'ta uzaktan eğitim ile başlayacak.

Bununla birlikte YÖK başkanı, bu kararın nisan ayında yüz yüze eğitimin de yer aldığı hibrit seçeneğinin tekrardan değerlendirileceğini açıkladı. Ayrıca yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda da eğitimlerin yüz yüze olacağını belirtti.

Ayrıca deprem bölgesindeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu ilde ikamet edip diğer illerde yaşayan öğrenciler, talep etmeleri halinde birinci derece yakınlarının olduğu illere ya da geçici ikametgahının olduğu ildeki eş değer üniversiteler üzerinden diplomasını alabilecek.

Öte yandan kayıt dondurma konusunda da kolaylıklar getirildi. Bununla birlikte bahar döneminde öğrencilerin kayıt dondurmak istemeleri durumunda programın azami öğrenim süresinden düşme olmayacak.

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