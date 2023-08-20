YKS 2023 üniversite tercih sonuçları açıklandı! – Nasıl bakılır?

Lise son sınıf öğrencileri, YKS 2023'e 17 ve 18 Haziran'da girmişlerdi ve heyecanla sonuçları beklemeye başlamışlardı. Bundan 1 ay önce, 20 Temmuz'da YKS 2023 sonuçları da açıklandı. Geriye bir tek tercih sonuçlarını beklemek kalmıştı.

Sonunda YKS 2023 yerleştirme sonuçları da açıklandı!

Başta lise son sınıf öğrencileri olmak üzere mezuna kalanlar, iki kere mezuna kalanlar ve birçok genç, YKS 2023 için yaptıkları tercih listesinden nereye yerleştiklerinin açıklanması için heyecanla bekliyorlardı. 19 Ağustos tarihi itibariyle YKS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı.

Üniversite için heyecanlı olan YKS 2023 adayları tercih sonuçlarını şu aşağıda anlattığımız yol ile görüntüleyebilirler:

YKS 2023 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Buradan ÖSYM'nin sitesine gidin,

T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girin,

Açılan pencerede sol taraftaki 'Sonuçlarım' sekmesine tıklayın,

2023-YKS Yerleştirme Sonuçları maddesinin en sağındaki 'Görüntüle' butonuna tıklayın.

Sosyal medyada ÖSYM'nin verdiği 14-18 Ağustos olarak belirlenen açıklanma tarihinin son güne ve hatta geç saatlere bırakılması da öğrencilerin büyük tepkisine neden oldu. 2021 yılında 28 Temmuz'da açıklanan YKS yerleştirme sonuçları, 2022'de 15 Ağustos'ta açıklanmıştı.

YKS 2023 sonuçları açıklandı!

Not: Yoğunluk nedeniyle siteye erişimde problem yaşanıyor.

anlık sonuç sistemi #açıklandı pic.twitter.com/Tf8iHtRBKR — ??????????? (@serendipi_tys) August 19, 2023

1 yıl daha mezuna kaldığımı öğrendim #yks2023 #acıklandı pic.twitter.com/YeVrZUilom — Tolga Kurt (@osymcapss) August 19, 2023

Sisteme girene dek üzerimizde şu şekil stres var #yks23 #yks2023 pic.twitter.com/daQtCQWebJ — Can (@Selimc666) August 19, 2023

Hukuk kazananlar bio'ya terazi eklemeye gidiyor #yks2023 #yks23 #açıklandı pic.twitter.com/m0tfVuBadS — Tolga Kurt (@osymcapss) August 19, 2023

Unililer olarak şu şekil okuyoruz twitleri #yks23 #yks2023 #açıklandı pic.twitter.com/DStKZaOHxK — Mert (@Respectuchel3) August 19, 2023

Var bir hayalimiz hadi ÖSYM #yks23 #yks2023osymacikla #yks2023 #Tercih2023 pic.twitter.com/PBJwVPBLXB — Sara Tancredi (@TinerciTancredi) August 19, 2023

Sonuçlar açıklansın diye beklerken ÖSYM yetkilileri olur gibi #yks2023 pic.twitter.com/WcYHPFP7YB — Furkan (@furknyldzzz) August 19, 2023

Bakalım hangi üniversiteler beni kaybetmiş#aciklandi #yks2023 pic.twitter.com/uJ0NfntOZd — elül (@eylulyamaner1) August 19, 2023

YKS 2023 puanınız beklediğiniz gibi miydi? Yaptığınız tercih sonuçlarında istediğiniz üniversiteye yerleşebildiniz mi? Yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına bırakmayı lütfen unutmayın.