YKS 2023 sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!
Teknoloji Haberleri
17 - 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS 2023 sınavının sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı! İşte ilk tepkiler...
Lise mezunu öğrencilerin bir yıl boyunca çalıştığı YKS 2023, 17 Haziran'da ilk oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 18 Haziran'da ikinci oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Öğrencilerin toplam 5 saat 45 dakika ter döktüğü sınavın ardından sınav hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Şimdi de merakla beklenen an geldi ve YKS 2023 sonuçları açıklandı.
YKS 2023 sınav sonuçları açıklandı!
Sınavın bitmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM de YKS 2023 sınavının başarıyla tamamlandığını ve sonuçların 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edileceğini bildirdi. Ancak ÖSYM, yine geçen senelerde yaptığı gibi sonuçları duyurulan tarihten erken açıkladı. Sonucunu merakla bekleyen öğrenciler de sonuçlarını öğrenmelerinin ardından Twitter'da tepkilerini paylaştılar.
Sonucu beklediği gibi gelen de vardı gelmeyen de. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'a akın etti. Kimi şakayla karışık sınav sonucuna üzüldü kimi de sevincini Twitter üzerinden paylaşmayı tercih etti. İşte sosyal medyadan gelen YKS 2023 tepkileri:
Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleşti!
YKS 2023 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
Buraya tıklayarak ÖSYM Aday İşlemleri sistemine gidin.
Ardından sağ üstteki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapın. (e-Devlet ile de giriş yapabilirsiniz.)
Soldaki isminizin altındaki "İşlemler" menüsüne gelerek "Sonuçlarım" butonuna tıklayın
"Sonuç Adı" yazan yerin altından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları'nı bulun.
İşlem ibaresinin altındaki "Görüntüle" butonuna tıkladığınız an sonucunuz ekranda görünecektir.
Hatırlatmakta fayda var ki sistem çok yoğun olduğu takdirde giriş yapmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Sınava girdiyseniz sonucunuz beklediğiniz gibi geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.