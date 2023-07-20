YKS 2023 sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

Lise mezunu öğrencilerin bir yıl boyunca çalıştığı YKS 2023, 17 Haziran'da ilk oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 18 Haziran'da ikinci oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Öğrencilerin toplam 5 saat 45 dakika ter döktüğü sınavın ardından sınav hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Şimdi de merakla beklenen an geldi ve YKS 2023 sonuçları açıklandı.

YKS 2023 sınav sonuçları açıklandı!

Sınavın bitmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM de YKS 2023 sınavının başarıyla tamamlandığını ve sonuçların 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edileceğini bildirdi. Ancak ÖSYM, yine geçen senelerde yaptığı gibi sonuçları duyurulan tarihten erken açıkladı. Sonucunu merakla bekleyen öğrenciler de sonuçlarını öğrenmelerinin ardından Twitter'da tepkilerini paylaştılar.

Sonucu beklediği gibi gelen de vardı gelmeyen de. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'a akın etti. Kimi şakayla karışık sınav sonucuna üzüldü kimi de sevincini Twitter üzerinden paylaşmayı tercih etti. İşte sosyal medyadan gelen YKS 2023 tepkileri:

Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleşti!

Sabah erkenden açıklayacağınızı biliyordum pic.twitter.com/xWE7wp9W7s — Beritan (@FBeri1907) July 20, 2023

bu puanla yerlesecegim tek yer;#yks2023 #sonuc #aciklandi #osym pic.twitter.com/oVXBPjwyOX — Sumeyye (@bennsumeyye) July 20, 2023

Sakin olun, sakin olun… Bişi yok bişi yok bişi yok#yks2023 #acıklandı pic.twitter.com/22m3P5T1KQ — ??Victory | Seven7 (@oTaehyung7) July 20, 2023

KALKIN MAHVOLDUK #yks #yks2023 #açıklandı #yksaçıklandı #Hedef24 pic.twitter.com/G7rEguZ4j9 — dizidaily (@durdursumakinay) July 20, 2023

Daha çok çalışıp geçen seneden kat kat daha kötü yapmayı nasıl başardım emeklerim herşeyim boşa gitti ağlıycam #yks2023 pic.twitter.com/cJBy3k3Tfb — Ayşenur (@aysenurtore_) July 20, 2023

Yks sonucumu gördükten sonra ben #yks2023 pic.twitter.com/H805sVNo3T — duyguu (@_autodidacte) July 20, 2023

BU NASIL BİR SABAH #yks2023 #açıklandı #ösym #sınav pic.twitter.com/brZrJXzt9S — BERKO (@berkoyazici) July 20, 2023

Geçen sene yaptığım sonucun aynısını yapmisimpic.twitter.com/yvltH4PEq4#acıklandı #yks2023 — ?? (@gavishot) July 20, 2023

Türkçe' ye baştan başlıyorumdur…#sınav #açıklandı #yks2023osymacikla #yks2023 pic.twitter.com/XcfjiB0fGw — Damla (@sakizlidamla) July 20, 2023

mezuna kaldik demeyelim de onumuzdeki sene de universite hazirliga hak kazandik diyelim #yks2023 #sonuc #aciklandi #sinav pic.twitter.com/UrxqleY7Wr — Sumeyye (@bennsumeyye) July 20, 2023

Sizi bilmemde ben yerleştim #sınav #açıklandı #yks2023 pic.twitter.com/S4YrkN2eNu — Koray Kaymakci (@Korayfck1) July 20, 2023

#yks2023 #sonuç yeniden mezuna kaldığımı öğrendikten sonra babamla hasbihal#ösym #sınav pic.twitter.com/55Vgu7TZUj — Arda Emirhan Cıbır (@ardacbr) July 20, 2023

YKS 2023 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Buraya tıklayarak ÖSYM Aday İşlemleri sistemine gidin.

Ardından sağ üstteki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapın. (e-Devlet ile de giriş yapabilirsiniz.)

Soldaki isminizin altındaki "İşlemler" menüsüne gelerek "Sonuçlarım" butonuna tıklayın

"Sonuç Adı" yazan yerin altından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları'nı bulun.

İşlem ibaresinin altındaki "Görüntüle" butonuna tıkladığınız an sonucunuz ekranda görünecektir.

Hatırlatmakta fayda var ki sistem çok yoğun olduğu takdirde giriş yapmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Sınava girdiyseniz sonucunuz beklediğiniz gibi geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.