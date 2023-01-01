Yılın son bombası! Uygun fiyatlı Redmi 12C tanıtıldı

Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına bir yeni model daha ekledi. Giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap eden Redmi 12C duyuruldu. Su damlası çentikli 6,71 inçlik ekranıyla dikkat çeken model, arka tarafında ikili kamera kurulumuna yer veriyor. İşte Redmi 12C özellikleri ve fiyatı.

100 dolarlık Redmi 12C özellikleri

Redmi'nin giriş seviyesindeki yeni 12C modeli, 6,71 inç HD+ ekran ile geliyor. Su damlası şeklinde bir çentiğe yer veren ön panelde 5 Megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. 12C'nin arka tarafı çizgili tasarımıyla göze çarparken, parmak izine ve iki kameraya sahip.

Helio G85 yonga setinden gücünü alan 12C, 6 GB RAM ve 512 GB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Ön tarafında 5 Megapiksel kameraya sahip olan giriş seviyesi cihaz; 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü barındırıyor.

shiftdelete.net/-uygun-fiyatli-kablosuz-kulaklik-modelini-tanitti-iste-ozellikleri-ve-fiyati

Redmi 12C'nin "özel olarak optimize edilmiş" MIUI 13 çalıştıracağı ifade edildi. 5000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon, microUSB bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişine de sahip. Ayrıca sadece 4G destekliyor ve microSD kart yuvasına yer veriyor.

Giriş seviyesi telefon, dört renk ve üç bellek konfigürasyonu (4GB/64GB, 4GB/128GB ve 6GB/128GB) ile satışa çıkacak. 100 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan telefon, 2023'ten itibaren Çin'de pazara sunulacak. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise belirsiz.

192 gram ağırlığında olan Redmi 12C, plastik bir kasaya sahip. Renk seçenekleri arasında siyah, koyu mavi, nane yeşili ve mor bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.