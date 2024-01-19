Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması Büyüleyici Kareleriyle İzleyicilere Görsel Deneyim Sunuyor

Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması, düzenlediği büyük etkinlikle büyüleyici doğa karelerini bir araya getirdi. Ödüllerle birlikte, fotoğrafçıların doğayla olan etkileşimini ve çevresel duyarlılıklarını yansıtan kareler, izleyicilere unutulmaz bir görsel deneyim sunuyor.

En prestijli ödüller "Yılın Fotoğrafı" dalında Glenn Ostle ve Yılın Fotoğrafçısı seçilen Alain Schroeder'e verildi. Ostle 1.000 Avro para ödülü kazanırken, Schroeder de Doğa Fotoğrafları Yarışması'nın One Tree Planted kuruluşuyla yaptığı işbirliği çerçevesinde yaklaşık 400 ağacın dikileceği ülkeyi seçecek.

Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'na göre ağaç sayısı bu yılki yarışmaya katılanların sayısına göre belirlenecek ve organizatörler bu sayıyı "gelecek yıllarda aşmayı umuyor." Kazananların her birine 100 Avro para ödülü verilen 10 kategori daha bulunuyor.

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Alessio Calviani "Kuşlar" kategorisini " İzlanda'da Puffin" adlı fotoğrafıyla kazandı. Fotoğraf, bir uçurum boyunca yürüyen kuşun yakın plan çekimini gösteriyor. Muhammad Hossain'in "Yorgunluk Uykusu" adlı fotoğrafı "Çevresel Etki" kategorisini kazandı.

"Bangladeş'te çok sayıda evsiz insan sık sık meydana gelen seller, nehir erozyonu ve diğer doğal afetler nedeniyle evlerini ve mülklerini kaybetti. Daha iyi bir gelecek arayışıyla Dakka şehrine göç etmek zorunda kaldılar. Bu insanların büyük şehirlerde sığınacak yerleri yok" deniliyor.

"Günleri çöplük tepelerde ve sokaklarda, hiçbir yere gitmeyen yollarda veya teknelerde başlıyor. Beton kaplı sokaklar ve toprak tepeler, pratikte hiçbir kimlikleri olmayan bu mülteciler için bir çiçek tarlası. Sokak satıcılığı, kayıkçılık, işçilik ve diğer tuhaf işlerde çalışarak yaşıyorlar."

Panisara Sripratoom tarafından çekilen "Pazartesi" isimli fotoğraf "Komik Doğa" kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafta uykulu görünümlü benekli bir baykuş, bir ağaç kütüğündeki delikten çıkıyor. Yarışmanın web sitesine göre fotoğraf aynı zamanda türün bir üniversite kampüsüne uyum sağlama becerisini de yansıtıyor.

Adrian Truchta tarafından çekilen ve küçük örümceğin yakın çekimini gösteren "The Dreamer – Philaeus chrysops" adlı fotoğraf "Makrofotoğrafçılık" kategorisini kazandı.

Marek Biegalski'nin "Yanan Çiçek" adlı çalışması "Doğal Manzara" ödülünü aldı. İsmine rağmen, görüntü aslında İzlanda'daki bir buzul nehrini gösteriyor. Tortu akışı parlak turuncu bir renk yayarak yanan bir çiçek izlenimi veriyor.

Mallorca'daki Es Pontàs kemerine geçersek, Marc Marco'nun "Gece Dünyası" kategorisini kazanan "Los arcos y la cueva" adlı çalışması, pitoresk kaya oluşumunun üzerinde Samanyolu'nun aynalı bir kemerini gösteriyor.

Güneş sisteminin benzer bir kavisi Marcio Cabral'ın "Pandora" adlı fotoğrafında da sergileniyor. Bu fotoğraf "Bitki Yaşamı" kategorisini kazandı. Ayrıca ön planda da ışıklı beyaz çiçeklerle gece gökyüzünü gösteriyor.

Yılın Fotoğrafçısı ödülünü kazanan Schroeder, "Orangutanları Kurtarmak 01" adlı fotoğrafıyla "Dünyayı Paylaşmak Kategorisi" ödülünü de aldı. Fotoğrafta bir ekip, evcil hayvan olarak tutulduktan sonra kurtarılan yavru bir orangutanı ameliyata hazırlıyor.

? ? (Jiazhu) tarafından çekilen ve bir müren balığının büyüleyici spiralini gösteren "Tangle" adlı fotoğraf "Sualtı" kategorisini kazandı.

Soumya Ranjan Bhattacharyya "Kumdaki Hikayeler" adlı fotoğrafıyla "Vahşi Yaşam" kategorisini kazandı. "Akrebin bu görüntüsünü [Jaisalmer, Hindistan] kum tepelerinde çektim. Akrepler zayıf UV ışığıyla aydınlatıldıklarında vücutlarından parlak mavi ışıldama yayarlar. Görüntü, kum tepelerinde rüzgarla oluşan çizgileri aydınlatan el feneri kullanılarak çekilmiştir. Akrep bir UV el feneri ile aydınlatıldı" ifadeleri yer alıyor.

Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın 2023 kazananları, doğanın muazzam güzelliğini ve hassasiyetini yaratıcı bir şekilde yansılayarak izleyicileri büyüledi. Bu yılki yarışmanın finalistlerinden oluşan büyük bir galeriye yarışmanın web sitesinden ulaşılabilir. Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın 2024 edisyonunun Mayıs ayında açılması bekleniyor.

Her bir fotoğrafın ardında gizlenen öyküler ve anlamlar, insanları doğanın derinliklerine bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Peki, siz bu büyüleyici kareler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.