Yıldız Ventures, Asana'ya geçişin sonucunu açıkladı!

Yıldız Ventures daha hızlı hareket edebilmek için en yeni teknolojileri bir araya getiriyor. Bunlardan birisi de, Asana'ya geçiş oldu.

Kurumsal girişim sermayesi yapısı altında girişimcilik projelerine yönelik kuluçka merkezi hizmeti veren ve start-up hızlandırma programlarını da yürüten Yıldız Ventures daha hızlı hareket edebilmek için en yeni teknolojileri ve uygulamaları bir araya getiriyor. Bunlardan birisi de, tüm sürecin Asana'ya taşınması oldu.

İşlerin tek bir platformda merkezileştirilmesiyle firma verimliliğinin artacağını öngören firma CEO'su Yahya Ülker, 300 kişilik ekibini ve tüm yürütme sürecini Asana'ya geçirdi. Öncesinde muhtelif araçlar ve çeşitli uygulamaların kullanılması nedeniyle şirket genelindeki tüm projeleri ve gerçekleşen iletişimi takip etmenin yolu olmadığından şirket çalışanları, standart süreçlerin sağladığı verimden faydalanamıyordu.

Ülker, Asana ile iş yapış şeklinin değişmesi hakkında "Asana, rutin işlerimizi otomatik hale getirerek Yıldız Ventures'ın farklı ekipleri ile portföydeki şirketler arasında senkronizasyon oluşmasını sağlıyor." dedi.

Asana ile yatırım değerlendirmesi yüzde 50 hızlandı

Yahya Ülker, 2019 yılında şirketin CEO'su olduğunda, daha önce kullandığı münferit görev yöneticilerinin sahip olduklarından daha fazla özelliğe sahip bir iş yönetimi arayışına girdi. 10'dan fazla aracı değerlendirdi ve iş birliğini tüm şirket genelinde destekleyebilme özelliği ile Asana'da karar kıldı.

Asana'nın benimsenmesine hız kazandırmak ve kullanımı optimize etmek için 2020'de Asana'nın iş ortağı ve bir yönetim danışmanlığı firması olan Omtera'da işin içine dahil edildi.

Omtera ile iş akışları güçlendirildi

Yıldız Ventures, Omtera'yla çalışmaya başladıktan sonra, çalışanlar arasında Asana'nın kullanılma oranını yüzde 20'den yüzde 95'e yükseltti. Uygulama işlemi, Omtera'nın kurucu ortağı Murat Yılmaz tarafından yürütüldü.

Omtera işe, iş akışlarını ve sorun yaratan noktaları anlamak için her ekiple bir araya gelerek başladı ve ardından bu iş akışlarının Asana bünyesinde oluşturulmasına yardımcı oldu. Daha önce çevrimdışı olan veya başka araçlar aracılığıyla yönetilen süreçleri buraya dahil ettiler, ekipler arasındaki süreçleri birbirleriyle bağlantılı hale getirdiler ve ekiplerin form, otomasyon ve entegrasyon gibi özellikleri kullanmasını sağladılar. Ayrıca, her seviyedeki çalışanlardan oluşan ekiplere yönelik, özel olarak hazırlanmış Asana eğitimleri düzenlediler.

Bugün Yıldız Ventures'daki tüm ekipler, daha hızlı ve daha akıllı kararlar almak için Asana'daki süreçleri kullanıyorlar.

Bunun sonucunda, iş süreçlerinin yüzde 40 oranında daha hızlı yürütülmesi, zaman alıcı işlerde yüzde 35 oranında azalma ve stratejik işlerde yüzde 80 oranında artış ve e-postalarda harcanan zamanda yüzde 35 ve bilgi aramak için harcanan zamanda yüzde 55 oranında azalma kaydedildiğini ifade ediyorlar.