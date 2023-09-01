Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Teslim Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle, Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Hattı'nda hizmet verecek olan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim edildi. Bakan Uraloğlu, yerli üretim ve millilik vurgusu yaparak, aracın özelliklerini ve üretim sürecini anlattı.

Bakan Uraloğlu, ilk yerli sürücüsüz metro aracını tanıttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli sürücüsüz metro aracını tanıtarak, "80 kilometre servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranıyla imal edilmiştir. Tasarım, mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri, tamamen yerli imkanlarla yürütülerek, ülkemizin teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk yerli sürücüsüz metro aracının teslim törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen projelerde yerlilik oranını ön planda tuttuklarını belirterek, "Ülkemizin geleceğini; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bu noktada Gebze OSB-Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan, sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur. İlk yerli ve milli metro aracımızı, Türkiye'mize kazandıran firmamızın kıymetli yöneticilerine, mühendislerine, işçisine, teknisyenine, tedarikçisine kadar tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TEKNİK BİRİKİM ORTAYA KONMUŞTUR'

Yapısal reform ve yasal düzenlemelerle, projelerde yerli üretimi desteklediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçtan ilk setimizin imalat ve fabrika testleri tamamlanmıştır. Artık fabrikadan çıkarıp, sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer 6 seti de 2'şer set halinde ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranıyla imal edilmiştir. Tasarım, mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütülerek, ülkemizin teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur. Bogi, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşen yerli imkanlarla üretilmiştir" dedi.

'ANA VE KRİTİK ÜRÜNLERİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında da yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin ilk kez kullanıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci, kendi mühendisliğimizin ürünü, milli ve yerli olacak. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkanlarla hayata geçecek. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'yi, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki milli elektrikli tren setlerimiz de demir yolu sanayimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu" diye konuştu.

'RAYLI SİSTEM ÜRETİCİLERİ ARASINDA EN ÜST SINIFTAYIZ'

İlk milli elektrikli tren setinin, nisan ayında hizmete sunulduğunu ifade eden Uraloğlu, "İşletme hızı 225 kilometre olan milli elektrikli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Tasarım çalışmalarımızı ekim ayında tamamlamayı ve hemen ardından prototip üretimine yönelik süreçleri başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanması ile 2025 yılında da toplam 8 set üretim planlıyoruz. Milli banliyö tren seti prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. Raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alıyoruz. Artık yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Gebze OSB-Darıca Sahili metro hattında hizmete girecek olan yerli sürücüsüz metro aracını inceledi.