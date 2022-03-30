ANTALYA (AA) - Taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin önemli firmaları arasında yer alan TÜMOSAN'ın Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Pusat'ın, 31 Mart-2 Nisan'da Antalya BilimFest'te sergileneceği belirtildi.

Açıklamada, Pusat'ın, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi alt sistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik aracı olduğu ifade edildi.

Pusat'ın, özgün tasarımı ve yüksek yerlilik oranıyla savunma sanayisinde ülkenin gücünün önemli göstergesi olduğu kaydedildi.