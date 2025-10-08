Yerli Obüs BORAN, Kuzey Makedonya'daki Atış Testlerini Başarıyla Tamamladı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen, havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, ihraç edildiği Kuzey Makedonya'da geniş kapsamlı atış faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları için MKE tarafından geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, ihraç edildiği Kuzey Makedonya'da icra edilen geniş kapsamlı atış faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve kullanıcılardan tam not aldı. MKE ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında 6 adet BORAN ve beraberindeki mühimmat 6 Haziran 2025'te Kuzey Makedonya'ya teslim edilmişti. Cumhuriyet tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen Boran, Asya kıtasının ardından teslim edildiği ilk Avrupa ülkesinde de sahada yerini aldı ve atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

BORAN, 1 kilo 775 gram ağırlığı ile dünyanın en hafif obüslerinden biri olma özelliğine sahip. Bu sayede Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterler ile havadan, yük taşıma kabiliyetine sahip araçlar ile karadan istenilen noktaya kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen BORAN, teker üzerinde atış yapabilme özelliği ile de rakiplerinden ayrılıyor. Birçok ülkeyle BORAN'ın ihracatı için aktif görüşmeler devam ediyor. BORAN obüsünün yakın zamanda bir başka Avrupa ülkesine daha ihraç edilmesi planlanıyor.