Yerli Netflix dizisi Şahmaran'dan ilk fragman yayınlandı!

Dünyanın en popüler dijital akış platformu unvanını elinde tutan Netflix, son zamanlarda seyirciye sunduğu yeni yapımlarla dikkatleri üstüne çekiyor. Şimdi ise platform, Şahmaran dizisinden ilk resmi fragmanı yayınladı.

Şahmaran'dan ilk fragman yayınlandı!

Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Şahmaran dizisi için resmi bir tanıtım fragmanı yayınladı. Öyle ki yayınlanan fragmana bakacak olursak, sinema dünyasının bilinen isimlerinin de oyuncu kadrosunda yer aldığını görüyoruz.

Şahmaran dizisi, Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu'yu konu alıyor. Öyle ki uzun zaman önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşmeye karar veren Şahsu, Bu süreçte kendini Şahmaran soyundan gelen Mar adındaki bir topluluğun içinde bulur ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Yalnızca iki kişi değil, aynı zamanda iki ırkın da kaderi bu aşka bağlıdır.

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Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Şahmaran, 20 Ocak tarihinde seyirciye sunulacak. Umur Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mert Ramazan Demir, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Berfu Halisdemir ve Beran Soysal yer alıyor.

Netflix'te Türk yapımlarına olan ilgi artıyor!

Netflix, bugüne dek 30'dan fazla Türk yapıma imza attı. Öyle ki bunlar arasında yer alan Zeytin Ağacı, Yakamoz S-245, Sen Yaşamaya Bak ve Aşk Taktileri, küresel bir başarı sergiledi. Platform, geçtiğimiz günlerde Türk yapımlarının dünya genelindeki etkisini araştırdı ve ortaya çıkan sonuç, şaşkınlık yarattı.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Netflix Kültürel Yakınlık Araştırması için ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Suudi Arabistan ve Şili'den 13 bin kişi katılım gösterdi. Sonuçlara göre ise Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kişilerin kültürümüze olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Ayrıca Türkiye'ye turistik ziyaret isteği, izleyemeyenlere göre 2.6 kat fazla olduğu görüldü.

Peki sizler Şahmaran dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Konusunu beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!