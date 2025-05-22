Yerli Muharip Uçak KAAN'ın Test Uçuşları Devam Ediyor
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşlarının ayrıntılarını ve yeni video görüntülerini paylaştı. KAAN, ilk test uçuşunda 13 dakika havada kalıp 8 bin feet irtifaya ulaştı, ikinci test uçuşunda ise 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifaya çıktı.
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni video paylaştı.
Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirildi. Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.
KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yeni video paylaşıldı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı.