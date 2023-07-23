SDN Kurucusu Hakkı Alkan, yerli kimlik doğrulama çözümü PowerFactor'ü Architecht CEO'su Ökkeş Emin Balçiçek'ten öğrendi. PowerFactor, mobil uygulama güvenliği, güçlü kimlik doğrulama ve güvenli işlem doğrulamayı bir arada sunan bir siber güvenlik ürünüdür. Finans ve bankacılık sektörüne özel çözümler sunmayı hedefleyen PowerFactor, fintech şirketlerine yönelik çevik ve özelleştirilebilir çözümleriyle sektördeki etkisini artırmayı planlamaktadır.

SDN Kurucusu Hakkı Alkan, yerli kimlik doğrulama çözümü PowerFactor'ü Architecht CEO'su Ökkeş Emin Balçiçek'ten öğrendi. Yerli çözüm ne sunuyor?

Yerli kimlik doğrulama çözümü PowerFactor nedir?

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PowerFactor, Architecht tarafından geliştirilen bir kapsamlı siber güvenlik ürünü olarak karşımızda. Mobil uygulama güvenliği, güçlü kimlik doğrulama ve güvenli işlem doğrulamayı bir arada sunuyor.

Finans ve bankacılık sektörüne sunulan ürünlerin farklı mimari ve olgunluktaki organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamadığını ve fiyatlandırmalarının da cazip olmadığını fark ettiler. Bu nedenle, 2016 yılında PowerFactor'ü geliştirdi.

Başlangıçta Türkiye'de başlayan bu yolculuk, Avrupa'ya ulaştı ve bugüne kadar PowerFactor sayesinde 660 milyon bankacılık işlemi güvenle gerçekleştirildi. Gelecekte bankacılık ve finans sektöründeki deneyimimizi kullanarak, özellikle e-para ve ödeme kuruluşları gibi fintech şirketlerine ihtiyaçları olan çevik bir ürün sunmayı ve pazarda hızlı bir şekilde yayılmayı planlıyor.

Gelecekteki hedeflerine odaklanan PowerFactor, finans ve bankacılık sektöründeki uzmanlığını kullanarak fintech şirketleri için özel çözümler sunmayı planlıyor. Özellikle e-para ve ödeme kuruluşları gibi hızla büyüyen fintech sektöründe, çevik bir ürünle pazarı hızlı bir şekilde ele geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede, güvenlik alanındaki uzmanlığını farklı sektörlere yayarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

PowerFactor'ün gelecek vizyonu, siber güvenlik alanında müşteri memnuniyetini ve veri güvenliğini en üst düzeyde tutarak teknoloji dünyasında etkisini artırmak. Yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde sürekli olarak güvenlik alanındaki gelişmeleri takip edecek ve müşterilerine en güvenli deneyimi sunmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, PowerFactor, finans ve bankacılık sektörüne sunduğu kapsamlı siber güvenlik ürünleriyle, sektördeki dijital dönüşümü desteklemeye ve güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edecektir. Fintech şirketlerine yönelik çevik ve özelleştirilebilir çözümleriyle de sektördeki etkisini artıracak olan PowerFactor, güvenli dijital dünyanın inşasında öncü bir rol oynamaya devam edecek.