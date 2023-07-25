Yente AŞ ve Airaks Uzay, Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin Savunma Sanayisine Yönelik Geliştirdiği Çalışmalar IDEF'23'te Sergilenecek

Yente AŞ ve Airaks Uzay, Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin savunma sanayisine yönelik geliştirdiği kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çalışmalar Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

Yente AŞ ve Airaks Uzay, Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin savunma sanayisine yönelik geliştirdiği kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çalışmalar Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek IDEF'23, bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlıyor.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda birden çok projeyle temsil eden Yente AŞ ile havacılık ve uzay teknolojilerinde adını duyuran Airaks Teknoloji çözüm odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yente AŞ'nin yan kuruluşu Airaks Uzay, Havacılık ve Teknoloji AŞ ile ortak projeleri arasında yer alan "Çanta Tipi Yer İstasyonu", "Roket Fırlatma Sistemi Entegreli Drone", "Dikey Kalkış ve İniş Sistemi", "Havan Mühimmatı Bırakma Sistemi Entegreli Drone" IDEF'23'te sergilenecek. Savunma sanayisine yönelik teknolojik ürünler 25-28 Temmuz'da tarihlerinde Tüyap'ta 11A salonunda ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Fuarda sergilenecek ürünler

Fuarda sergilenecek Havan Mühimmatı Bırakma Sistemi Entegreli Drone (Uçangöz), güvenlik sistemini serbest bırakan mekanizmaya uyarlanmış 6 adet 60 mm havan mühimmatı taşıyabiliyor. Darbe patlayıcılı, gecikmeli patlayıcılı, yüzeye yakın patlama, mesafe patlamaları ve mühimmat atma özelliği bulunan ürün, sahip olduğu karıştırıcı engelleme sistemiyle elektronik harbe dayanım sağlayabiliyor. Yer istasyonunun sahip olduğu kriptolama yazılımıyla dış müdahalelere karşı koruma imkanı bulunuyor.

Roket fırlatma sistemi Entegreli Drone RLDS da mini roketlerle donatılmış insansız hava aracı sistemi olarak öne çıkıyor. 40 milimetre çapındaki roketler, dışa bağımlı olmadan mini ve mikro insansız hava araçlarında ve insansız kara araçlarında kullanılabiliyor. Yapılan testlerde 50 milimetre kalınlığındaki zırh deliğinin başarıyla delindiği ve 4 kilometre menzildeki hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirildiği görüldü.

Dikey Kalkış İniş Sistemi V220 VTOL ise yüksek performanslı ve çok amaçlı bir kompozit drone ürünü olarak öne çıkıyor. Karbon fiber kompozit malzemeden üretilen, sökülmesi ve montajı kolay olan ve az yer kaplayan sistem; dikey iniş kalkış yapabilen ve sabit kanatlı bulutaltı otonom hava aracı olarak sergilenecek.

Konteyner Tipi Yer İstasyonu CTGS

Şirket tarafından IDEF'23'te sergilenecek Konteyner Tipi Yer İstasyonu CTGS, operatörün hava aracını kullanması için gerekli olan bütün bilgi akışını sağlıyor. Görev, sensör ve uçuş ekranlarıyla hava aracının üzerinde tam kontrol oluşturuyor.

Çanta Tipi Yer İstasyonu ise askeri ve sivil havacılıkta kullanılan, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kontrol edilebilmesi ve mobilize araçlara entegre edilecek şekilde tasarlandı. Sistem, mobil platform olarak kullanılabildiği gibi sabit kontrol istasyonu olarak da faaliyet gösterebiliyor.

8x8 Otonom Kara Aracı ise hem endüstriyel hem de sivil uygulamalar için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Boyutuna göre yüksek taşıma kapasitesi, güçlü motorları ve 8 tekerlekten çekiş sistemiyle zorlu arazi koşullarında bile etkin bir şekilde çalışabiliyor.