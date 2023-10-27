Yenilenmiş telefon nedir? Bu konu hakkında bilinmeyen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte merak edilen her şey...

Sürekli gelişen teknoloji dünyasında neredeyse her gün yeni bir cihaz piyasaya sürülüyor. Çağı yakalamak, yenilikleri yakından takip etmek; mevcut küresel koşullarda zorlu bir görev haline gelmişken imdadımıza yenilenmiş telefonlar yetişiyor. Yenilenmiş telefonlar hakkında yeterince bilgiye sahip değilseniz, bildikleriniz kulaktan dolma bilgilerle veya yenilenmiş telefon alıp almama konusunda karar veremiyorsanız gelin, yenilenmiş telefonları detaylı inceleyelim.

Yenilenmiş telefonlar, sanılanın aksine ikinci el veya eski değil; tam fonksiyonlu son teknoloji ürünü cihazlardır. Yenilenmiş bir telefon ilk etapta arızalı olduğu anlamına gelmez. Önceki kullanıcı tarafından yükseltme karşılığında değiştirilmiş, iade süresi içinde geri gönderilmiş, nakit ihtiyacını karşılamak üzere satışa konmuş cihazlar olabilmektedir.

Dolayısıyla yenilenmiş bir telefon satın aldığınızda tamir edilmiş bir cihaz değil yenisinden farksız, aksesuarları eksiksiz, ambalajlı, garantili ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış bir telefon satın almış olursunuz. Son model akıllı telefonlar her zaman bütçenize uygun olmayabilir. İşte bu noktada, yenilenmiş telefonlar bazı önemli avantajlar sunar.

Bütçe dostu

Yenilenmiş telefonlar, yeni telefonlar ile aynı kalite ve işlevselliğe sahip olup daha uygun fiyatlara sahiptir. Bu da maliyet tasarrufu sağlar, dolayısıyla kullanıcıların bütçelerini daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Çevre dostu bir seçenek

Elektronik atıkların çevreye olan zararı, görmezden gelinmemesi gereken önemli bir husustur. Yeniden kullanılan bir telefon, doğal kaynakların tüketilmesini ve elektronik atıkların artışını engellemeye katkıda bulunur. Yani yenilenmiş bir telefon satın alarak elektronik atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkıda bulunur, çevresel açıdan sürdürülebilir bir yolu seçmiş olursunuz.

Güvenlik ve sertifikasyon

Yenilenmiş telefonlar, kalite ve işlevsellik açısından belirli standartlara uygunluğu sertifikalandırılmış, güvenilir cihazlardır. Bu sertifikasyon süreci, cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması, kişisel verilerin kalıcı olarak silinmesini içerir. Bu da kullanıcıların gizlilik ve güvenlik konusundaki endişelerini gideren önemli bir avantajdır.

Sürekli güncel ve güvenli

Yenilenmiş telefonlar, genellikle en son işletim sistemi ve yazılım güncellemelerine erişim olanağı sunmaktadır. Böylelikle yenilenmiş telefon kullanıcıları, yeni özelliklere ve güvenlik güncellemelerine kolaylıkla erişebilirler.

İlk Günkü Performans

Yenilenmiş telefonlar, uzman teknik personel tarafından test edilmiş ve onarılmış bileşenlerle donatıldığı için ilk günkü gibi yüksek performans gösterirler.

Teknik destek ve garanti

Güvenilir kanallardan satın aldığınız bir yenilenmiş telefon, garantisi ile birlikte gelmektedir, bu da telefonunuzu gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz anlamına gelir. Yeni telefon satın aldığınızda verilen teknik destek hizmeti gibi, yenilenmiş telefonlarda da teknik destek ve satış sonrası destek hizmetleri sunulmaktadır.

Yenilenmiş telefon satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Yenilenmiş telefonlar, güvenilir bir kaynaktan satın alındığında kullanıcılar için ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir seçenek haline gelirler. Bütçelere rahat bir nefes aldıran yenilenmiş telefonlardan satın almayı düşünüyorsanız bu rehbere göz atmanızda fayda var!

Güvenilir satış kanalları

Satın almayı düşündüğünüz yenilenmiş telefonun Ticaret Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış olması; cihazın kalitesinin ve işlevselliğinin belirlenmesine, tüketici olarak haklarınızı korumaya yardımcı olacaktır. Güvenilir satış kanalları, aynı zamanda, satın almış olduğunuz yenilenmiş telefonun kayıp veya çalıntı bir cihaz olmadığını da taahhüt eder.

Garanti koşulları

Yeni telefonlar gibi yenilenmiş telefonlar da garanti kapsamındadır. Güvenilir satış kanalları genellikle 6 ila 12 ay süreyle garanti hizmeti sunmaktadırlar.

İade politikası

Yenilenmiş bir telefon satın almadan önce satıcının iade politikası incelenmelidir. Cihaz satın alındıktan sonra yaşanabilecek herhangi bir sorun karşısında iade veya değişim süreci büyük önem taşımaktadır. Yenilenmiş telefonlar; doğru bakım, onarım ve sertifikasyon süreçlerinden geçtiklerinde kaliteli ve güvenilir cihazlardır. Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmanın kullanıcılara sunduğu pek çok avantaj bulunmaktadır:

Kalite ve işlevsellik güvence altındadır

Güvenilir satış kaynakları, yenilenmiş cihazın kalite ve işlevselliği konusunda kullanıcılara güvence sağlarlar. Bu kaynaklar; yenilenecek cihazları sıkı testlere tabi tutarlar, bakım ve onarımlarını yüksek kaliteli bileşenlerle yaparlar. Bu da cihazın orijinal performansını uzun yıllar sürdüreceği anlamına gelir ve büyük önem taşır.

Verileriniz güvenle, kalıcı olarak silinir

Güvenilir kaynaklar, cihazları satışa sunmadan önce özel yazılımlar aracılığıyla sıfırlayarak tüm kişisel verileri kalıcı olarak silerler. Bu kalıcı sıfırlama işlemi, kullanıcıların gizliliklerini korur. Aynı zamanda bu yenilenmiş cihazlarda kötü amaçlı yazılım veya virüslerin olma olasılığı da oldukça düşüktür.

Yetkili kurumların güvencesini de satın almış olursunuz

Güvenilir kaynaklar, cihazlarını yetkili kurumlarca sertifikalandırır ve belirli bir garanti süresi kapsamında satışa sunarlar. Bu, satın alınan yenilenmiş telefonun belirli bir süre boyunca sorunsuz çalışacağına dair

Daima güncel kalırsınız

Güvenilir kaynaklardan satın alınan yenilenmiş telefonlar, genellikle en son işletim sistemi ve yazılım güncellemelerine erişim sağlamaktadırlar. Bu, yenilenmiş cihazınızın güncel ve güvenli kalmasını sağlayan bir diğer önemli noktadır.

Sahtecilik ve dolandırıcılık riski ortadan kalkar

Güvenilir olmayan kaynaklardan satın alınan yenilenmiş telefonlar, sahtecilik veya dolandırıcılığa karşı büyük risk taşımaktadır. Güvenilir satıcılar, kullanıcıları bu tür risklere karşı korunma altına alır.

Teknik destekten mahrum kalmazsınız

Güvenilir satış kaynakları, kullanıcılara satış sonrasında da teknik destek ve yardım hizmetleri sunarlar. Böylelikle yaşanacak herhangi bir sorun karşısında yardım almanız çok daha kolaydır.

Güvenilir kaynaklar, etik değerleri önemserler

Güvenilir kaynaklar, dürüstlük ve etik değerlere uygun hareket etme eğilimindedirler. Bu nedenle, satın aldığınız ürünün açıkça belirtilen koşullara uygun olduğundan emin olabilir, yenilenmiş telefonunuzu gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

Yenilenmiş bir telefon satın almadan önce satış kaynağının güvenilirliğini ve geçmiş performansını araştırmak, kullanıcılar açısından son derece önemlidir. Eğer siz de yeni bir akıllı telefon arayışındaysanız ve bu arayışınızda hem cebinizi düşünüyor hem de kaliteyi göz ardı etmek istemiyorsanız, sizin için en güvenilir adres Mobilfon olacaktır.

Fiyatlar Gözünüzü Korkutmasın, Mobilfon ile Hem İçiniz Hem Cebiniz Rahatlasın

İleri teknolojiye sahip akıllı telefona sahip olmak isteyen herkesi 12 ay taksit imkanı, %1 KDV ile herkesin ulaşabileceği fiyatlarla buluşturan Mobilfon; sektöre giriş yaptığı günden itibaren on binlerce telefonu yenileme merkezlerinde yenileyerek güncel teknolojileri erişilebilir kılmaya devam etmektedir. Mobilfon'dan satın alacağınız yenilenmiş telefon, 1 yıl boyunca Mobilfon Yenileme Merkezi garantisi kapsamındadır.

Yenilenmiş telefonlar; Mobilfon Yenileme Merkezinde bakım, onarım ve gerek görülürse revizyon işlemlerinden geçerek Mobilfon'un uzman kalite kontrol ekibinin kontrollerine tabi tutulur. Özel bir yazılım ile kalıcı olarak sıfırlanan cihazlar, Ticaret Bakanlığı tarafından sertifikalandırıldıktan sonra yine kullanıcılara özel kutu içerisinde garanti belgesi ve aksesuarları ile birlikte satışa hazır hale getirilmektedir.

Yenilenmiş cihazının öyküsünü merak eden kullanıcıları da unutmayan Mobilfon, gönderilen kutu üzerinde yer alan QR kod sayesinde cihazda yapılan tüm revizyon işlemlerine dair kullanıcının bilgi edinmesine olanak tanımaktadır.

Yenisinden farksız bu yenilenmiş akıllı telefonlar, farklı yaş gruplarından ve farklı gelir dağılımına sahip kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Türkiye'de yılda ortalama 12 milyon adet sıfır telefon satışı gerçekleşmekte, yaklaşık 5 milyon adet akıllı telefon da ikinci el piyasasında yerini almaktadır.

Ortalama 1 milyar dolarlık satış değeri bulunan ikinci el telefonlar, ülke ekonomisine geri kazandırılmak üzere Mobilfon Yenileme Merkezinde gerekli kontrollerden geçer, sıfırlanmış halde sertifikalandırılır ve kullanıcılara sunulur.

Mobilfon, Avrupa'nın lider yazılım platformlarından biri ile kurduğu iş ortaklığı sayesinde ilk ve son kullanıcının güvenliğini üst düzeyde tutarak verilerin kalıcı olarak silinmesini sağlamaktadır. Ayrıca, verilerin güvenle sıfırlanması, Mobilfon'a değerinde satılan cihazlar için de uygulanan bir işlemdir.

Yenilenmiş telefon kalite dereceleri

Yenilenmiş telefonların kalitesini belirlemek için derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu derecelendirme sistemi, telefonun yeniden yapılandırılma sürecinin ne kadar ayrıntılı olduğunu ve son kullanıcı için ne tür bir deneyim sunabileceğini gösterir.

İşte yenilenmiş telefon kalite dereceleri:

Kalite DerecesiMükemmel ya da A KaliteKozmetik olarak kullanılmamış ürünlere çok yakındır. Ürünün ekran ya da kasasında hiçbir deformasyon bulunmamaktadır. Mükemmel olarak derecelendirilmiş bazı ürünlerin ekran ya da kasasında gözle tespit etmesi zor, belirgin olmayan çok hafif izlere rastlanabilir.Çok İyi ya da B KaliteEkran ya da kasada, ürünün işlevselliğini ve çalışma performansını etkilemeyecek şekilde hafif çizikler görülebilir.İyi ya da C KaliteEkran ya da kasada, ürünün işlevselliğini ve çalışma performansını etkilemeyecek şekilde, gözle görülen hafif çizikler bulunabilir.

Tüm yenilenmiş cihazlar son kontrolleri yapıldıktan sonra %100 performans ile çalışmaktadır.

Değerini kaybettirmeyen akıllı satış

Mobilfon, yenilenmiş telefon almak kadar telefon satmanın da en akıllı yolunu kullanıcılara sunuyor. Çekmecelerde unutulan ve eskimeye yüz tutmuş akıllı telefonların satışı, mobilfon.com'da kolaylıkla yapılabilmektedir.

Mobilfon.com'da bulunan "Akıllı Sat" seçeneği, eski cihazınızı 1 dakikada satmanıza olanak tanır. Üstelik dilerseniz, evinizden dahi çıkmadan cihazınız 24 saat içinde kapınızdan alınır. Yapılan incelemeler ve kontroller sonucunda tutar hesabınıza geçer.

Fırsatlarla dolu bir dünya

Yenilenmiş telefonlar, yeni telefonları tüm kullanıcılar için ulaşılabilir kılan en akıllı seçenektir. En sevilen son teknoloji akıllı telefonları yenisini aratmayacak performans ile kullanıcılara sunan Mobilfon; yıl boyunca uyguladığı uygun fiyat politikasına ek olarak 12 taksit imkanı, 1 yıl garanti ve 30 gün içinde koşulsuz iade ile fırsatlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralamaktadır.

Güvenli bağlar

Yenilenmiş telefon satın alırken en önemli etkenlerden biri de güven duygusudur. Güven, bu tür bir alışverişin güvenilir kaynaklardan yapılmasını, kaliteli ve sorunsuz bir cihazın satın alınmasını, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun bir deneyim elde etmesini sağlar. Satın alacağınız veya satmayı düşündüğünüz akıllı telefonunuzu sıfırlasanız da verilerinizin geri gelme olasılığı her zaman mevcuttur.

Mobilfon; kullanıcıları ile arasında inşa ettiği güven bağlarını daima güçlü tutmayı hedeflemekte olan, güvenilir bir adrestir. Bu sebeple, Avrupalı bir yazılım şirketi ile kurulan iş ortaklığı sayesinde Yenileme Merkezine gelen cihazlardaki tüm verileri kalıcı olarak sıfırlayan bir yazılım kullanılmaktadır. Sıfırlanan cihazlar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı sertifika ile satışa hazır hale getirilmektedir.

Tüm zamanların gözdesi akıllı telefon modelleri Mobilfon'da

Tüm zamanların favori akıllı telefon markaları şüphesiz Apple ve Samsung. Gerek yazılımsal ve donanımsal özellikleri, gerekse şık tasarımları ve çeşitli renk seçenekleri ile günümüzde bazı modeller diğerlerinden daha çok ön plana çıkmakta ve kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

İşte son zamanların en çok tercih edilen yenilenmiş telefon modelleri:

Apple iPhone 11

Apple, iPhone serisi için bilinen bir kalite ve güvenilirlik sunar. iPhone 11, Apple'ın sunduğu kalite standardını devam ettiren ve kullanıcılarına güven veren yüksek performanslı bir modeldir. Güçlü A13 Bionic çipseti ile yüksek performans ve hızlı işlem yetenekleri sunar.

Ayrıca çoklu kamera sistemine sahiptir ve yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri için optimize edilmiştir. Yenilenmiş iPhone 11'ler yazılım güncelleme almakta, kullanıcıları uzun süreli kullanım sağlamaktadır. Mobilfon Yenileme Merkezinde yenilenmiş iPhone 11'lerin hiçbiri yenisini aratmamaktadır.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, amiral gemisi bir telefon olarak kabul edilmektedir. Yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve geniş RAM kapasitesi gibi üst düzey özelliklere sahip bu cihazlar da Mobilfon'da yenilenerek yenisini aratmayacak kadar güçlü performans göstermektedirler.

Galaxy Note serisi, S Pen adı verilen gelişmiş bir stylus kalemle birlikte gelir. S Pen; not alma, çizim yapma ve daha fazlası için oldukça kullanışlı bir donanımdır. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yüksek çözünürlüklü kameraları ve gelişmiş çekim modları fotoğraf ve video çekimi için geniş olanaklar sunar.

Ayrıca, Samsung'un kullanıcı arayüzü olan One UI; kullanıcılar için özelleştirme ve pek çok kolaylık sağlar. Note serisi haricinde ihtiyaçlarınıza uygun yenilenmiş Samsung cep telefonu modellerini mobilfon.com'da bulabilirsiniz.

Yenilenmiş telefonlar hakkında tüm merak edilenler

Yenilenmiş telefon nedir?

Yenilenmiş telefonlar, önceki kullanıcılar tarafından kullanılan ve ardından üretici veya üçüncü taraf bir firma tarafından tamir edilen veya yeniden yapılandırılan telefonlardır. Bu işlemler sonucunda, telefonlar orijinal işlevselliğine yakın bir duruma getirilir ve tekrar satışa sunulur.

Yenilenmiş telefonların yeni telefonlardan farkı nedir?

Yenilenmiş telefonlar, yeni telefonlara göre genellikle daha uygun bir fiyat etiketine sahip cihazlardır. Ayrıca, yenilenmiş telefonlar tamir edilmiş ve test edilmiş cihazlardır bu nedenle kalite ve işlevsellik açısından yeni telefonlara yakın bir performans gösterirler.

Yenilenmiş telefonların avantajları nelerdir?

Yenilenmiş telefonlar, kullanıcılara daha düşük maliyetle yüksek kalitede bir telefon elde etme fırsatı sunar. Ayrıca, çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir seçenektirler. Mevcut telefonların daha uzun süre kullanılmasına yardımcı olurken elektronik atıkların azalmasına da yardımcı olarak karbon ayak izini azaltırlar.

Yenilenmiş telefonlar daha ucuz mudur?

Evet, yenilenmiş telefonlar yeni telefonlara göre daha ekonomik bir seçenektir.

Yenilenmiş telefonlar ne kadar süre garanti kapsamındadır?

Garanti süresi marka ve satıcıya bağlı olarak değişmekle birlikte, Mobilfon'dan satın alınan tüm cihazlar 1 yıl garanti kapsamındadır.

Yenilenmiş telefonlar hangi markaların modellerini içerir?

Yenilenmiş telefonlar tüm markaların sevilen modellerini içerebilirler. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo markalarına ait pek çok model, Mobilfon tarafından mükemmel fırsatlarla kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır.

Yenilenmiş telefonlar nereden satın alınabilir?

Yenilenmiş telefonlar; yetkili bayiler, çevrimiçi perakendeciler ve bazı elektronik mağazalarında satılmaktadır. Mobilfon, yenilediği binlerce akıllı telefonun satışını mobilfon.com üzerinden gerçekleştiren yetkili ve güvenilir bir satıcıdır.

Yenilenmiş telefonlar ne kadar dayanıklıdır?

Yenilenmiş telefonların dayanıklılık, cihazın tamir sürecinin kalitesi, kullanım öyküsü gibi değişkenleri vardır. İyi bir yeniden yapılandırma işlemi geçiren bir yenilenmiş telefon, sizi uzun yıllar yarı yolda bırakmaz.

Yenilenmiş telefonlar, özellikle kameraları gibi özellikler açısından nasıl performans gösterir?

Yenilenmiş telefonlar, orijinal özelliklerine genellikle yakın bir performans sergilerler, bu nedenle kameralar gibi özelliklerde de iyi sonuçlar verirler.

Yenilenmiş telefonların pil ömrü ne kadar sürer?

Yenilenmiş telefonların pil ömrü, yeniden yapılandırma sürecine ve cihazın kullanımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lisanslı bir yenileme merkezinde yapılandırılmış ve gerekli kontrollerden geçmiş bir telefonun pil ömrü yenisine yakındır.

Yenilenmiş telefonlar, güncel yazılım güncellemelerini alabilir mi?

Yenilenmiş telefonlar güncel yazılım güncellemelerini alabilirler.

Yenilenmiş telefonlar için geri dönüşüm ve çevresel etki nedir?

Yeni telefonlar üretmek için gereken hammadde ve enerji miktarı oldukça yüksektir. Yenilenmiş telefonlar, yeni ürünler üretmek yerine mevcut cihazları kullanma fırsatı sunduğundan doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Ayrıca, yeni telefonlar üretimi, enerji tüketiminin artmasına neden olurlar. Yenilenmiş telefonlar, bu ürünlerin yeniden üretilmesine gerek kalmadan kullanıldığı için enerji tasarrufuna da katkıda bulunur.

Yenilenmiş telefonlar kullanılmış telefonlarla aynı mıdır?

Yenilenmiş telefonlar, kullanılmış telefonlardan farklıdır çünkü tamir edilmiş, test edilmiş ve yeniden yapılandırılmışlardır.

Yenilenmiş telefonlar, özellikle güvenlik ve gizlilik konusunda ne kadar güvenlidir?

Güvenilir bir kaynaktan satın alınmış ve iyi bir yeniden yapılandırma sürecinden geçmiş yenilenmiş telefonlar güvenli bir seçenektir. Mobilfon'dan satın aldığınız tüm yenilenmiş telefonlar kalıcı olarak sıfırlanmış güvenilir cihazladır.