Yenilenmiş telefon kutudan nasıl çıkıyor? Garantisi var mı? Sizler için yenilenmiş iPhone 11 vs sıfır iPhone 11 karşılaştırması yaptık.

Ülkemizdeki ekonomi, kullanıcıları sıfır telefonlar yerine yenilenmiş garantili telefon satın alımına doğru yönlendirmeye başladı. Peki yenilenmiş telefon kutudan nasıl çıkıyor? Garantisi var mı? Sizler için yenilenmiş iPhone 11 vs sıfır iPhone 11 karşılaştırması yaptık.

Yenilenmiş iPhone 11 vs sıfır iPhone 11!

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iPhone 11, YineYeniCep ile Türk Standartları Enstitüsü TS 13906 Standardı'na uygun olarak çözüm ortağı Vestel'in yenileme merkezi tarafından bakanlık onaylı olarak yenilenmiş. Yenilenmiş iPhone 11, hem yazılım hem de donanım bakımından teknik uzmanlarca test edilmiş tüm fonksiyonları sıfır gibi çalışan, 12 ay garantili bir ürün olarak satışa sunuluyor.

Garanti koşullarına, ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinden ulaşabilir, 12 aya varan taksit fırsatları için taksit seçenekleri sayfasına göz atabilir, memnun kalmadığınız takdirde ürünü 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

Yenilenmiş telefonlardaki A veya B Sınıfı ibaresi ne anlama geliyor?

Bu ibare telefonun kozmetik durumu ile ilgili bilgi vermektedir. Platformumuzdaki tüm yenilenmiş telefonlar, fonksiyonları %100 çalışan, 12 ay garantili cihazlardır. A ve B Sınıfı telefonunun sadece kozmetik durumunu ifade ediyor.

A Sınıfı cihazlar kozmetik olarak sıfır veya sıfıra çok yakın durumdadır.

B Sınıfı cihazlar birkaç hafif çiziğe sahip olabilir.

Cihazın kutusundan garanti belgesine ek olarak Vestel'in hızlı şarj adaptörü ve Lightning kablosu çıktığını da belirtelim.